"Барселона" в плей-офф, ПСЖ вирвав нічию, "Мілан" на дні групи: огляд Ліги чемпіонів

П'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 стартував у вівторок вісьмома матчами. Перемоги здобули римський "Лаціо", донецький "Шахтар", іспанська "Барселона", англійський "Манчестер Сіті", "Боруссія" з Дортмунда, мадридський "Атлетіко" та "Янг Бойз" зі Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

У групі E визначилися обидва учасники 1/8 фіналу. "Лаціо" вдома наприкінці зустрічі дотиснув "Селтік". Шотландці трималися 80 хвилин, але потім двічі не встежили за Іммобіле. Форвард римлян спершу переграв кіпера з лінії воротарського, а потім отримав пас Ісаксена, хитнув оборонця і пробив у ближній. Компанію "орлам" склав "Атлетіко".

Знекровлений травмами "Ньюкасл" гідно протистояв ПСЖ на виїзді. "Сороки" цілком могли підкорити Париж. Ісак відшукав свій момент у першому таймі, зігравши на добиванні. У другій же половині англійський клуб героїчно захищався, але на восьмій (!) доданій арбітром хвилині Мбаппе з пенальті вирвав для господарів нічию.

Такий підсумок зберіг інтригу в групі F. Щоправда, "Боруссія" вже вийшла в плей-офф. "Джмелі" на виїзді переграли "Мілан". У дебюті Жиру не реалізував одинадцятиметровий, а от дортмундець Ройс із такою місією впорався. Наприкінці тайму Чуквуезе зрівняв рахунок завдяки сольному проходу. Та після перерви Байно-Гіттенс та Адеємі схилили шальки терезів на користь гостей.

П'яту перемогу з п'яти можливих оформив "Манчестер Сіті". Команда Пепа Гвардіоли надала "Лейпцигу" фору двох м'ячів – Опенда двічі втік у контратаках і переграв резервіста Ортегу. "Містяни" взялися до справи в другому таймі. Головним героєм став Фоден. Він двічі асистував (Холанд, Альварес), а також забив сам після вривання в штрафний.

Нарешті в квартеті H першою до 1/8 фіналу пробилася "Барса". Каталонці здобули непросту перемогу над "Порту". "Дракони" повели в рахунку на 30-й хвилині, коли бразилець Пепе добив м'яч у сітку. Проте, швидко відігралися – Канселу класно поклав у кут після зміщення з флангу. А в другому таймі Феліш у дотик замкнув передачу того ж Канселу. "Порту" позмагається з "Шахтарем" за другу путівку в плей-офф.