"Барселона" оголосила тренера команди на наступний сезон

Хаві Ернандес залишиться керманичем іспанської "Барселони" на сезон 2024/25. У січні він заявив намір покинути посаду цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу .

44-річний фахівець передумав іти з рідного колективу. Натомість він вирішив попрацювати з "блаугранас" мінімум до 30 червня 2025 року.

"Із задоволенням повідомляю, що Хаві продовжить роботу тренером першої команди "Барселони", – заявив президент каталонців Жоан Лапорта.

Керманич "Барси" планував піти з клубу після нинішнього сезону. Однак, недавня зустріч із менеджментом "блаугранас" і особисті вмовляння Лапорти змусили Хаві змінити рішення. Сам він пояснив продовження роботи з командою "незавершеним проектом".

Хаві на чолі "Барселони"

Став головним тренером команди в листопаді 2021-го. Завершив дебютний сезон на 2-й сходинці Ла Ліги та вильотом у чвертьфіналі Ліги Європи.

На другий рік Хаві привів "блаугранас" до чемпіонського титулу та виграв Суперкубок Іспанії, але провалився в єврокубках. У нинішньому сезоні "Барса" навряд підніметься вище другого місця в чемпіонаті Іспанії та вже вибула зі всіх кубкових турнірів.

Хаві повернувся до "Барселони" після 2,5 років на чолі "Аль-Садда". Біля керма катарського гранда він здобув "золото" сезону 2020/21.