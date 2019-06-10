В "Барабашово" просят остановить беспредел "Нацкорпуса"

ТЦ "Барабашово" (фото: wikipedia org UeArtemis)

В "Барабашово" заявили, что "Нацкорпус" использовал огнестрельное оружие

Администрация ТЦ "Барабашово" заявляет, что политическая партия "Национальный корпус" принимала участие в силовом конфликте на территории ТЦ "Барабашово" в пятницу, 7 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление администрации ТЦ "Барабашово" на Facebook.

По ее данным, в ходе конфликта бойцы "Национального корпуса", помимо арматур, колющих предметов, использовали огнестрельное оружие в отношении мирных граждан, предпринимателей.

"Как видно на видео очевидцев, которое опубликовано в социальных сетях и СМИ, мужчина открыл огонь по людям. Как удалось выяснить службе безопасности ТЦ "Барабашово", мужчина, который на видео стреляет по предпринимателям, является активистом "Национального корпуса" и участвовал в ряде партийных мероприятий", - говорится в сообщении.

По данным администрации, сейчас проводятся мероприятия по установлению личности стрелявшего.

"Мы обращаемся в правоохранительные органы, прокуратуру, чтобы остановить беспредел и бандитизм со стороны партии "Национальный корпус", - отмечают в администрации ТЦ.

Администрация "Барабашово" готова содействовать правоохранительным органам в расследовании конфликта, который произошел в пятницу, чтобы все виновные стороны понесли ответственность. Кроме того, служба безопасности сейчас изучает все материалы, в том числе видео, чтобы идентифицировать бойцов "Национального корпуса", которые избивали журналиста Вадима Макарюка во время силового конфликта с ветеранами АТО".

"На данный момент Вадиму оказывают медицинскую помощь, он в тяжелом состоянии и не может участвовать в следственных действиях, не может дать показания, поэтому сейчас ищут свидетелей, изучают видео происшествия", - отметили в администрации ТЦ.

НАЦКОРПУС ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ УЧАСТИЕ В КОНФЛИКТЕ НА «БАРАБАШОВО» - ЗАЯВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТЦ Пресс-служба политической... Опубліковано Барабашово Харьков Понеділок, 10 червня 2019 р.

Как заявляют в администрации, силовой конфликт произошел 7 июня. По данным администрации ТЦ, группа бойцов "Нацкорпуса" захватила магазин, который арендовал предприниматель, ветеран АТО.

"Вещи были просто выставлены, когда арендатор пришел и его не пустили, он обратился к ветеранским организациям, побратимам за помощью, администрация рынка вызвала полицию", - сообщила пресс-служба ТЦ.

По данным пресс-службы, представители "Нацкорпуса" не реагировали на документы арендатора и блокировали вход. Позже, после прибытия очередной группы в спортивных костюмах от "Нацкорпуса", представители радикалов начали провоцировать силовой конфликт с ветеранами АТО с применением арматур, тупых и колющих предметов.