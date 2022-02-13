Банкира Киреева обвинили в сливе данных о закупке оружия для украинской армии

По информации журналистов, в связи с таким подозрением в июле 2020-го года открыто уголовное производство, но о его результатах правоохранители не сообщают.

"По инсайдерской информации, Киреев и сейчас продолжает общаться со своими кураторами и для этого ежемесячно ездит в Россию. В этом году он уже дважды был в РФ", - отмечается в расследовании.

Журналисты также привели фото Киреева с Красной площади в Москве, которое, по их информации, было сделано 19 января 2022 года.

Журналисты также обращают внимание, что у Киреева и связанных им лиц есть ряд компаний, которые работают в сфере солнечной энергетики. Учитывая, что за время работы в наблюдательном совете "Укрэксимбанка" он тесно сотрудничал с братьями Клюевыми, расследователи не исключают, что его бизнес может быть связан с интересами Клюевых.

"Напомним, что братья Клюевы во времена Януковича владели наибольшей долей СЭС в Украине, однако затем им пришлось от этого бизнеса избавляться, в частности часть их активов могла оказаться у Киреева. Также не исключено, что часть прибыли компаний Киреева до сих пор идет непосредственно братьям Клюевым», - отмечается в расследовании.

Напомним, британская разведка называет Андрея Клюева среди бывших украинских политиков, с которыми разведслужбы РФ поддерживают контакты и рассматривают среди своих потенциальных ставленников в случае нападения на Украину.

Также в расследовании говорится о том, что Киреев использует связи в СБУ для решения личных вопросов.