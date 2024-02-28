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Банкір розказав про борги держави перед банками за програмою "Доступні кредити 5-7-9"

Київ, Середа 28 лютого 2024 13:50
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Банкір розказав про борги держави перед банками за програмою "Доступні кредити 5-7-9" Володимир Мудрий, голова правління ОТП Банку (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Руслан Кисляк

Борги держави перед банками з компенсації процентних ставок за кредитами в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" продовжують накопичуватися.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розказав голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Він нагадав, що в 2023 році на компенсацію банківських ставок за програмою "Доступні кредити 5-7-9" у держбюджеті було закладено 16 млрд грн. Рік було завершено зі значними боргами Фонду розвитку підприємництва (ФРП) перед банками. На 2024 рік закладено 18 млрд грн. З урахуванням наявних прогнозів програма не може розвиватися з такою динамікою, яка потрібна, упевнений банкір.

Разом з тим, він переконаний, що борги держави перед банками в частині компенсації процентних ставок будуть погашені. Крім того, міжнародні фонди продовжать давати кошти.

Якщо ж у держави виникнуть складності з допомогою банкам і бізнесу своїми пільговими програмами, то, упевнений співрозмовник "РБК-Україна", "караулу" не буде.

"На сьогоднішній день далеко не всі українські банки є в програмі "Доступні кредити 5-7-9". Але ж вони продовжують кредитувати. Потрібно відходити від сподівань виключно на державу", - говорить Володимир Мудрий.

Нагадаємо, за даними директорки Департаменту фінансової стабільності НБУ Первін Дадашової, на початок 2024 року сума заборгованості держави перед банками з компенсації процентних ставок за кредитами в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9" досягла 7 млрд грн.

Станом на середину лютого держава вже близько п’яти місяців не виплачувала компенсації банкам.

Нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні найближчим часом планують запровадити низку заходів на допомогу українському виробникові. Зокрема, мова йде про адаптацію діючих державних програм підтримки бізнесу під цілі платформи "Зроблено в Україні".

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