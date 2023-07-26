Банки збільшать кредитування населення та пом'якшать вимоги до позичальників
Результати опитування банків свідчать про оптимізм респондентів стосовно відновлення кредитування. Наступного кварталу банки очікують пом’якшення стандартів кредитування населення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (III квартал 2023 року).
Як зазначається в огляді, попит на іпотеку збільшується третій квартал поспіль, а на споживчі кредити збільшився вперше з IV кварталу 2021 року.
"Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. Перспективи ринку нерухомості додатково підтримали попит на іпотеку, а вищі витрати на товари довготермінового користування та купівлю іноземної валюти - попит на споживчі кредити. Проте наявні заощадження домогосподарств і конкуренція банків стримали інтерес населення до споживчих позик", - йдеться в огляді.
У ІІІ кварталі банки очікують на подальше зростання попиту населення на кредити.
Стандарти для позичальників
Банки пом’якшують стандарти кредитів домогосподарствам другий квартал поспіль. "Найвагоміший чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування - конкуренція між банками, а для споживчого - позитивні очікування платоспроможності споживачів", - йдеться в огляді. У ІІІ кварталі банки планують і надалі пом’якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і для споживчих кредитів.
"Кількість схвалених заявок на позики населенню і надалі збільшується. Підвищення співвідношення суми кредиту і вартості іпотечної застави позитивно впливало на схвалення іпотечних кредитів, а більший розмір кредиту - на отримання споживчих позик", - зазначають в НБУ.
Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.
Нагадаємо, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2023 року у національній валюті впали на 0,3 в.п. до 36,1% річних. Кредитний портфель скоротився.