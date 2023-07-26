Банки збільшать кредитування населення та пом'якшать вимоги до позичальників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (III квартал 2023 року).

Як зазначається в огляді, попит на іпотеку збільшується третій квартал поспіль, а на споживчі кредити збільшився вперше з IV кварталу 2021 року.

"Передусім попит домогосподарств на кредити стимулюють нижчі відсоткові ставки. Перспективи ринку нерухомості додатково підтримали попит на іпотеку, а вищі витрати на товари довготермінового користування та купівлю іноземної валюти - попит на споживчі кредити. Проте наявні заощадження домогосподарств і конкуренція банків стримали інтерес населення до споживчих позик", - йдеться в огляді.

У ІІІ кварталі банки очікують на подальше зростання попиту населення на кредити.

Стандарти для позичальників

Банки пом’якшують стандарти кредитів домогосподарствам другий квартал поспіль. "Найвагоміший чинник пом’якшення стандартів для іпотечного кредитування - конкуренція між банками, а для споживчого - позитивні очікування платоспроможності споживачів", - йдеться в огляді. У ІІІ кварталі банки планують і надалі пом’якшувати стандарти схвалення як для іпотечних, так і для споживчих кредитів.

"Кількість схвалених заявок на позики населенню і надалі збільшується. Підвищення співвідношення суми кредиту і вартості іпотечної застави позитивно впливало на схвалення іпотечних кредитів, а більший розмір кредиту - на отримання споживчих позик", - зазначають в НБУ.

Поточне опитування про умови банківського кредитування проводилося 13 червня до 7 липня 2023 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 96%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.