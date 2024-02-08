Банк "Південний" відкрив "Академік Хаб" у КНУ ім. Шевченка

В економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка створили майданчик для дискусій та обміну досвідом між представниками українського бізнесу і студентами - "Академік Хаб Південний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення банку "Південний".

Через проведення воркшопів зі студентами та аналіз реальних бізнес-кейсів, експерти "Південного" планують підсилити теоретичні знання практичним досвідом бізнесу.

Для цього, як зазначають в прес-службі, банк створив в університеті енергонезалежний простір, оснащений інтерактивними дошками, проекторами та інтернетом.

Передумовою реалізації цього освітнього проекту стало опитування роботодавців корпоративного сектора щодо проблемних питань розвитку державної економічної освіти, яке ще на початку співпраці з університетом провів банк "Південний" у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research.

Так, 79 % опитаних представників українського бізнесу - потенційних майбутніх роботодавців - вважають, що для розвитку якісних навичок потрібна більш прикладна програма навчання у вишах.

Бізнес може у цьому допомогти: проводити практичні заняття на прикладі реальних бізнес-кейсів, надавати студентам можливості стажування, створювати грантові програми. Ці три ключові завдання банк планує реалізувати разом з університетом у межах проекту "Академік Хаб Південний".

За словами голови правління банку Алли Ванецьянц, набутий таким чином досвід дасть можливість студентам краще зрозуміти себе та визначитися, в якому напрямку професійного розвитку рухатися далі.

"Ми готові ділитися найціннішим - часом, досвідом та увагою, адже впевнені, що інвестиції у талановиту молодь сприятимуть розвитку нашої країни. В Академік Хабі студенти отримають цінний досвід, який стане передумовою вдалого кар'єрного старту, а український бізнес - молодих талановитих фахівців", - зазначила голова правління банку Алла Ванецьянц.

Для найбільш активних студентів Академік Хаба передбачено спеціальну стипендію від банку "Південний". Перша зустріч у межах освітнього проекту відбудеться вже 21 лютого.

Опитування Gradus Research було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети на платформі Gradus. Період проведення дослідження - червень-липень 2023 року, респонденти - керівники корпоративного сектора серед клієнтів банку "Південний", розмір вибірки - 43 експерти.

Нагадаємо, банк "Південний" - один із лідерів фінансового ринку України, який посідає третє місце у групі українських банків із приватним капіталом за розміром активів. З 2019 року входить до категорії системно важливих банків.

Три роки поспіль "Південний" – учасник рейтингу "50 найкращих роботодавців" за версією журналу Forbes. Також банк став одним із кращих роботодавців банківської галузі за результатами дослідження компанії EY (Ernst & Young) серед студентів і професіоналів із досвідом роботи.