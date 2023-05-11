Балтійське та Чорне стануть внутрішніми морями НАТО, - Резніков

Після вступу Швеції та України у НАТО з'явиться два внутрішні моря - Балтійське та Чорне.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo .

Рєзніков онлайн-виступі на Європейському саміті з оборони та безпеки у Брюсселі зазначив, що не бачить альтернативи для вступу до НАТО України, яка є "щитом Європи" на сході перед "російською загрозою".

"Якщо ми хочемо миру та безпеки для Європи, нам потрібно рухатися вперед. По-перше, НАТО не має альтернативи Україні", - заявив міністр.

Він запевнив, що Балтійське море стане "внутрішнім морем НАТО" після вступу Швеції, додавши, що немає "життєздатної альтернативи" тому факту, що Чорне море, що омиває узбережжя України та інших країн, "також перетворюється на море НАТО".

"Інфраструктура безпеки Альянсу має бути розширена на схід", - сказав він.

Він також сказав, що немає альтернативи збільшенню масштабів військової промисловості та що виробництво боєприпасів та зброї "необхідно швидко відновити", щоб поповнити європейські запаси після передачі Україні.

Він наголосив, що завдяки підтримці Заходу Київ "виконує місію, заради якої створювалося НАТО", оскільки Україна є "щитом Європи на сході від російської загрози".

"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни - це втрати життів, людські страждання. Україна хоче переламати ситуацію на полі бою цього року. Україна вже показала на полі бою, що перемога можлива, але нам потрібна допомога", - сказав він.