У Бахматюка рассказали о социальной ответственности перед пайщиками

Предприятия тратят миллионы гривен на благоустройство населенных пунктов, где эти предприятия ведут свою хозяйственную деятельность

Ответственные предприятия тратят миллионы гривен на благоустройство населенных пунктов, где эти предприятия ведут свою хозяйственную деятельность. Об этом говорится в сообщении пресс-службы агрохолдинга Укрлендфарминг (UkrLandFarming) Олега Бахматюка.

В частности, отмечается, что предприятия Бахматюка занимаются благоустройством территорий, где проживают пайщики.

"Это и своевременная уборки сельских дорог от снега, и вывоз отходов селян специализированными машинами на предусмотренные для этого площадки. В весенне-осеннее время большое внимание уделяется приведению дорожного покрытия в надлежащее состояние: это и финансирование закупки щебенки, гравия или песка, и услуги грейдеровального транспорта, и кошение обочин дорог", - рассказали в пресс-службе.

Только в этом году три предприятия, входящие в состав агрохолдинга UkrLandFarming, а именно ООО "Агро-Край", ООО "Райз-Восток" и ООО "Западная Агропроизводственная компания", потратили на такие нужды жителей сел около 2 млн грн, из них только на расчистку и грейдирование дорог было потрачено около 1 млн грн.

Как рассказал руководитель предприятия ООО "Райз-Восток" Юрий Щербак, социальная ответственность предприятия перед пайщиками - это один из принципов, которыми руководствуются предприятия UkrLandFarming в своей хозяйственной деятельности.

"Есть вещи, которые на местах, в селах для людей могут делать только сельсоветы или предприятия, которые здесь обрабатывают землю. Мы расчищаем для людей снег, проводим водопроводы в некоторых селах, где есть такая потребность, занимаемся освещением сел, ремонтом дорог, ремонтом школ, садов, ФАПов. Люди это видят, сельсоветы это видят, и принимают решение – перезаключать ли в будущем договора с такими предприятиями", - рассказал он.

Как известно, агрохолдинг UkrLandFarming Олега Бахматюка - одно из крупнейших в Европе аграрных предприятий, которое работает в 600 населенных пунктах Украины. Предприятия UkrLandFarming является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине и реализует десятки социальных проектов в селах, где ведут свою хозяйственную деятельность.