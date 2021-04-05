Бахматюк: Украина может привлечь 100 млрд долларов на 10 лет 

Акционер агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк считает, что Украина оказалась в мировых трендах, поскольку может дополнительно поставлять продукции на 10-15 млрд долларов в год и привлечь 100 млрд под гарантии поставок на азиатские рынки.

Он считает, что из-за пандемии, кризиса и связанных с этим глобальными изменениями в мировой экономике, Украина оказалась в тренде, который мы можем использовать для существенного усиления своих позиций на мировых рынках.

"Украина сейчас в аграрном тренде или шире - в сырьевом, в частности, видим, как выросла цена на железную руду. Но мир фундаментально поменяется в следующие 3-5 лет, в том числе из-за этой пандемии", - считает Бахматюк.

Он также отмечает, что из-за пандемии и экономических вызовов меняются подходы и средства коммуникации между странами, создаются новые центры по географическому и политическому принципу.

"Это будет существенно влиять на экономику. Уже сейчас огромное евразийское сообщество создано Китаем, Сингапуром, Кореей, Японией. Индия только не вошла. Там около 12-16 стран, где проживает почти 30% населения мира и столько же мировой экономики. ЕС со своими проблемами. США. Россия, которая сейчас прибивается к Китаю по разным причинам. Эти факторы будут направлять экономические и политические вещи", - добавляет Бахматюк.

Второй фактор, по его мнению, огромное количество денег. К примеру, за первых 100 дней президент США Джо Байден уже дал программу на $ 1,9, трлн и еще фактически утверждены $ 3 трлн. Это 20% от ВВП США и 5% от мирового ВВП.

"Что в первую очередь растет? То, что ты потребляешь напрямую. Поэтому в этом тренде находятся продукты питания: зерно, масличные... Это касается и всех сырьевых вещей: будет расти нефть, руда, металлы. То есть Украина сейчас в тренде. Следующие три года Украине, я думаю, не понадобится внешняя помощь. Украина, к сожалению, была сырьевым государством и экспортировала даже своих людей на работу. Но сейчас это ее преимущество в краткосрочной перспективе, которое можно использовать для инновационных, инфраструктурных вещей", - рассказывает Олег Бахматюк.

Бахматюк считает, что под гарантии поставок украинского сырья на иностранные рынки можно привлечь 100 млрд долларов на 10 лет.

"Поэтому мы можем им сделать интересное предложение: вы заинтересованы импортировать нашу продукцию на миллиарды долларов? Тогда мы вас приглашаем в инфраструктурные вещи: дороги, мосты, порты, приватизацию "Укрзализныци" и прочее. Пока мы не являемся участниками этого процесса, а являемся наблюдателями, в лучшем случае. А здесь мы можем стать субъектными, может не сильно, но достаточно для того, чтобы перевести это в экономическую плоскость", - говорит Бахматюк.

Второе направление - близкий Восток и Северная Африка, Саудовская Аравия. Этот регион меньше, но также интересен. Но важно, чтобы поднялся уровень экономического благосостояния и улучшилась инфраструктура жизни и возможности каждого.

"Это можно сделать только через инвестиционные, инновационные вещи, улучшение логистических вещей. А дальше правильность построения добавленной стоимости и продвижения на рынках. Но это следующий этап и дай Бог до этого дойти. Мне в Эмиратах показывали фото 40-летней давности: это была самая отсталая страна региона. И как она изменилась. Вот эта концентрация возможностей поменяла страну", - отмечает владелец "Укрлендфарминг".