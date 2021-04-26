Бахматюк: в последующие 3 года Украина может обойтись без каких-либо внешних заимствований

Тренды в мировой экономике позволят Украине обходиться без внешних заимствований следующие три года. Но это время надо использовать для инвестиций в инфраструктуру и создание добавленной стоимости.

По словам бизнесмена, украинская экономика пока держится благодаря сырьевому направлению - аграрному сектору и железной руде, а также ІТ и гражданам, которые работают за рубежом и перечисляют свои средства в Украину.

"На этих "столпах" экономика Украины продержится еще следующие три года. Но за счет интереса к нашему сырью других государств, в частности стран Азии (Япония, Корея, Китай, Индонезия, Филиппины), Украина может получать инвестиции наперед и вкладывать эти средства в развитие территорий и элементы добавленной стоимости, а это инновационные вещи", - говорит бизнесмен.

Также, по его словам, весь мир движется в сторону общей инфляции. Развитые страны, такие как ЕС и США, вместо борьбы с ней, поднимают уровень дохода населения. И это дает возможность накопить в экономике избыточные деньги.

"Следующие три года Украине не потребуются деньги: железная руда, зерновые и масличные - трендовые вещи, которые обеспечат огромный приток средств. Поступления от наших эмигрантов, как ни странно, за последний год выросли на 8% и дальше растут. Развивается также и ІТ", - отмечает Бахматюк.

Бизнесмен считает, что воспользовавшись такими трендами в мировой экономике, Украина сможет сделать экономический рывок.

"Все говорят о Польше как о "чуде". Но не забывайте, что Польше удалось привлечь $ 40-50 млрд в самом начале своего развития. Чудес не бывает - просто надо инвестировать в инфраструктуру, добавленную стоимость и улучшать все государственные институты: совершенствовать суды, искоренять коррупцию, реформировать государственное управление. Принцип частной собственности обеспечит прозрачность, отсутствие коррупции и поступления в бюджет. Если решится вопрос с государственными предприятиями (большинство из них необходимо приватизировать), 90% коррупции в Украине исчезнет, потому что эти предприятия являются "кормушкой" для всех депутатов, чиновников и министров", - резюмировал Бахматюк.