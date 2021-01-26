Бахматюк: в мире будет профицит мяса, животноводство нуждается в поддержке государства

Фото: Олег Бахматюк (пресс-служба)

Владелец "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как пандемия и мировой экономический кризис приводит к убыточности украинских производителей продукции животноводства и какой должна быть роль государства в преодолении негативных последствий кризиса для отрасли.

Об этом Бахматюк рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, от пандемии больше всего пострадали переработчики - производители свинины, мяса птицы, яйца, говядины. Кроме того, 2020 год был худший по объему собранного урожая за последние 5-7 лет.

"Но сейчас за счет мировой инфляции, когда растет спрос на сырье, в первую очередь, со стороны Китая и Азиатского пространства, они могут быть в нуле или даже небольшом плюсе. А вот у переработчиков ситуация гораздо хуже, так как спрос падает, внешние рынки закрываются, возникает потребность в дополнительных инвестициях. Соответственно, производители продукции животноводства вынуждены поднимать цены. Но население ведь не становится богаче. Поэтому переработчики однозначно будут убыточными, возможно, даже дойдет до банкротства", - считает бизнесмен.

Также он считает, что в мире будет профицит мяса птицы, свинины, говядины, яиц.

"Если вы посмотрите анализ "Радабанка" (это один из самых сильных аналитиков в аграрном секторе"), он предусматривает кризис в направлении птицеводства, производства свинины (в том числе, за счет того, что Китай начал восстанавливать собственное производство свинины, а у них это дотационный вид деятельности). Поэтому надо стараться максимально сохранить те мощности, что у нас остались", - говорит Бахматюк.

По его мнению, что крупный рогатый скот мы уже потеряли. Промышленного производства почти нет, это требует больших капитальных инвестиций и поддержки государства, которая, к сожалению, отсутствует.

"А это очень плохо, так как уничтожаются возможности создания добавленной стоимости, о которой мы с вами говорили. Поэтому сейчас очень важна роль государства как регулятора, как модератора на внешних рынках", - добавляет бизнесмен.

Перспективными рынками для украинской аграрной продукции бизнесмен считает Ближний Восток и Северную Африку, где Украина уже занимает одну из лидирующих позиций, а также чрезвычайно перспективные азиатские рынки.

"Сейчас, вы знаете, создана свободная экономическая зона между двадцатью крупными государствами - это Китай, Япония, Южная Корея, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Вьетнам, Филиппины, Австралия, Новая Зеландия. Они занимают тридцать процентов мировой экономики, там живет 2,2 миллиарда человек. И, однозначно, эта экономическая зона - будет нашим основным рынком по величине. И это рынок не только сырья, но и экономических возможностей. Какая именно украинская продукция может их заинтересовать? Какие возможности надо использовать нашей стране? Сейчас только зерновая группа, масляная группа и, конечно, руда. В будущем - это мясо курицы, яйцо, свинина, говядина - те продукты, которые сейчас интересуют эти рынки", - отметил бизнесмен.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны, занимается выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

Предприятия группы компаний работают в более чем 600 населенных пунктах 22 областей Украины и является одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Недавно агрохолдинг заявил о вынужденном закрытии 37 своих предприятий и сокращении 13 000 работников вследствие давления на предприятие со стороны НАБУ.