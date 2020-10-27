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"Бабье лето" в Киеве продолжалось всего четыре дня

Киев, Вторник 27 октября 2020 14:10
"Бабье лето" в Киеве продолжалось всего четыре дня
Фото: осень в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Во время "бабьего лета" среднесуточная температура не должна опускаться ниже 11,5 градусов тепла

В этом году "бабье лето" пришло в Киев ровно через неделю после начала метеорологической осени. Оно началось в четверг, 22 октября, и продолжалось до 25 октября.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, ранее климатологи обсерватории определили температурные параметры "бабьего лета". Согласно расчетам, "бабье лето" охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже 11,5 градусов тепла. Статья по этому поводу опубликована в последнем выпуске Трудов обсерватории, который был опубликован в мае этого года.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позже всего истории. До этого позже она приходила в столицу 7 октября 1999 года.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

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