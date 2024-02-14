"Бʼють у потрібну точку". Навіщо Кремль залякує росіян "війною з НАТО" в Україні: думка експерта

У Кремлі допустили нібито "продовження" термінів війни проти України, бо тепер це не "спеціальна військова операція", а війна з Заходом. Це є спробою пояснити росіянам, чому війна досі триває, та визнанням того, що Росія не здатна перемогти.

Що заявили в Кремлі

Сьогодні речник Кремля в коментарі російським пропагандистам заявив, що допускає нібито "збільшення термінів" так званої "спецоперації", оскільки вона починалася як операція проти України, а тепер "прийняла форму війни проти колективного Заходу".

"Так, спеціальна військова операція може тривати дещо довше, але змінити хід речей це не може", - сказав Пєсков.

Водночас речник російського диктатора не уточнив, які ж терміни проведення так званої "СВО" були визначені раніше. Та і взагалі росіяни ніколи цих термінів не називали.

Що про це каже експерт

На думку Мусієнко, нічого дивного в цій заяві Пєскова немає. Кремль розраховував на швидке проведення "СВО", а тепер має пояснювати росіянам, чому війна з Україною все ще триває.

"Війна триває і РФ зазнає значних втрат. Попри тоталітаризм у РФ, це вимагає постійних пояснень. Вони вимушені говорити, чому ця війна має тривати. Вони ж не можуть сказати, що український опір значний і вони не розраховували на такі втрати, тому вони знайшли пояснення - воюємо не з Україною, а з НАТО. З точки зору "накачки" пропагандою у попередні роки та залякування росіян НАТО, вони б'ють у потрібну точку. Це те, чого росіяни бояться", - пояснив експерт.

Крім того, за його словами, ці заяви є визнанням того, що Росія не може перемогти Україну, а тому мусить воювати ще стільки, скільки навіть сама не може сьогодні спрогнозувати.

"Другий момент - на тлі всіх цих заяв, що Кремль шукає шляхи, щоб домовитися і заморозити війну, Росія хоче перевернути все догори дном. Вони хочуть показати, що нібито зацікавлені в якомусь перемир'ї, а Україна і Захід - ні. Тобто вони цю війну нібито вимушені продовжувати, хоч і не хочуть", - додав Мусієнко.

Як зазначив експерт, деякі росіяни розуміють, що всі ці заяви Кремля - просте виправдовування, але більшість в це повірить.

"Але все вимірюється кількістю черг до військкоматів. Коли ми побачимо великі черги до військкоматів, то це означатиме, що росіяни в це повірили і готові бігти служити. Поки там черг немає, то можна сказати, що ентузіазм у росіян спадає. Але загалом, більша частина росіян це "проковтне". Їх роками "годували" загрозою з боку НАТО", - резюмував він.