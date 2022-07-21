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Азия Путину не поможет. Как выход международных компаний убивает экономику агрессора

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Москва, Четверг 21 июля 2022 13:30
Азия Путину не поможет. Как выход международных компаний убивает экономику агрессора Путин ведет РФ к краху, ему даже Китай не поможет (Фото: GettyImages)
Андрей Оноприенко
Андрей Оноприенко
заместитель директора по развитию Киевской школы экономики

Крупные международные компании массово покидают РФ. Как это влияет на ее население, экономику и возможность продолжать захватническую войну – в колонке для РБК-Украина рассказывает заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Российский диктатор Владимир Путин любит историю. Он знает, что историческими фактами можно умело манипулировать, когда надо оправдать какие-то совершенно бессмысленные вещи, как вот войну с Украиной. И грезит тем, чтобы войти в учебники истории как один из величайших правителей российской империи. Однако история неоднократно доказывала, что фанатичные идеи, которые время от времени захватывали правителей, чаще приводили их к гибели, чем к величию.

Очевидно, что российский диктатор всерьез рассчитывал провести в Украине блицкриг, а в Киеве посадить марионеточную власть. Рассчитывал, что все произойдет очень быстро и никто и понять не успеет, что произошло. И все будет, как раньше. Только границы РФ расширятся, а ее влияние возрастет. Но он просчитался. Недооценил как уровень сопротивления Украины, так и реакцию мирового сообщества. В результате – значительная часть российской армии превращена в металлолом, а сама РФ находится в шаге от признания страной – спонсором терроризма. В компанию к Ирану, Сирии, КНДР и Судану.

Впрочем, даже если такого признания не произойдет де-юре, де-факто оно уже оформлено. Ведь уровень и объем санкций, которые мировое сообщество ввело против РФ с начала широкомасштабной войны в Украине, иногда превышают ограничения, которые внедряют в отношении стран-террористов.

Для Украины важно и то, что на агрессию России реагируют не только правительства стран, но и крупные международные компании, которые своими решениями способны оказывать давление на экономику, а значит – и на возможность государства вести захватническую войну.

Понимая важность самосанкций глобального бизнеса в ответ на действия РФ, команда Киевской школы экономики уже в первые дни войны начала собирать и анализировать данные относительно масштабов их присутствия в России и решений по дальнейшей работе на рынке страны-агрессора. На днях мы опубликовали уже 10-й выпуск еженедельного дайджеста о влиянии выхода иностранных компаний на экономику РФ. Вот его основные выводы.

Санкции – это больно. По состоянию на 17 июля мы внесли в базу международных компаний, работающих в России, 2338 компаний и их брендов из 78 стран мира, а также их позицию по работе на рынке РФ.

Почти половина из них – публичные. Воспользовавшись открытыми данными около 800 публичных бизнесов, мы подсчитали, что они инвестировали в страну 116,7 млрд долларов, их локальная выручка в 2020 году превысила 228 млрд долларов, а штат персонала – 855 тысяч сотрудников. Эти цифры значительны даже для такой географически большой страны как РФ. Поэтому несмотря на бравадные заявления местных властей о том, что страна может спокойно обойтись без иностранного бизнеса, его выход существенно скажется на уровне жизни россиян.

Тем более, что крупные компании часто кормят не только своих сотрудников, но и 3-4 смежные отрасли, которые их обслуживают. Например, у того же McDonalds, который принял решение уйти из России, были местные поставщики продуктов, перевозчики, клининговые компании и тому подобное. Все они в определенной степени пострадали от выхода из страны крупнейшей мировой сети быстрого питания.

А накопительный эффект, когда рынок один за одним покидают крупнейшие международные игроки, в любом случае существенно ухудшает состояние экономики и уровень безработицы. Не говоря уже о невозможности жителей страны пользоваться привычными для себя благами. Например, полноценно путешествовать по миру, осуществлять платежи картами, посещать известные рестораны и магазины, пользоваться видео и аудио-сервисами, IT-продукцией и тому подобное.

Половина на выход. По данным KSE, сейчас из 2338 иностранных компаний, представленных в РФ, продолжают вести устойчивый бизнес в стране только 710 (30%) предприятий. Среди тех, кто пока отказывается от выхода из РФ, действительно есть известные международные игроки. Однако большинство из них отличает относительно большая доля российского рынка в глобальном бизнесе этих компаний. А значит – им значительно сложнее перестроиться и одномоментно отказаться от работы в РФ.

Но даже при этом большая часть международного бизнеса выходит с рынка или сокращает свою деятельность. О своем выходе из страны заявили уже 1157 международных компаний, то есть почти половина из нашей базы. Еще 469 бизнесов (около 20%) пока что приняли осторожную выжидательную позицию и сообщили о сокращении операций или приостановке новых инвестиций. Как верно подметил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, за 140 дней варварской агрессии РФ вышло уже почти в шесть раз больше компаний, чем за 20 лет апартеида в Южной Африке.

Кроме вышеупомянутого McDonald’s, среди наиболее известных брендов, которые уже озвучили намерение покинуть российский рынок, автомобильные бренды Mercedes, BMW, Renault, Hyundai и Volkswagen, технологические гиганты Apple, Samsung, Google и Amazon, магазины IKEA, Zara Louis Vuitton, табачные и алкогольные производства Carlsberg и British American Tobacco и многие другие.

Географический аспект. В разрезе стран мы видим, что российский рынок массово покидают компании из Чехии, Швеции, Великобритании, Финляндии, Канады, Польши, Дании и США. Из европейских стран пока в основном отказываются выходить из РФ компании Австрии и Италии. Значительное присутствие на рынке также остается у Франции, Германии, Японии и Нидерландов. При этом на фоне массового выхода западного бизнеса китайские и индийские компании не только остаются в РФ, но и пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы расширить свое присутствие на рынке.

Впрочем, вряд ли они будут в состоянии полноценно заместить западный бизнес, убегающий из России. В первую очередь из-за того, что современные технологические компании в большей степени были представлены именно американским и европейским бизнесом. И хотя те же китайцы в последние десятилетия значительно продвинулись в автомобилестроении и производстве смартфонов, в большинстве отраслей качество и технологичность всегда ассоциировалась с западными рынками.

Вперед в прошлое. Анализируя самосанкции международных игроков в разрезе секторов экономики, мы обнаружили, что самое большое количество компаний уходят из российской авиаотрасли, автомобильной промышленности, сфер IT, медиа и развлечений, а также производства алкоголя и табака (что, пожалуй, больнее всего для рядовых россиян). Однако еще один важный с нашей точки зрения момент – это выход из страны всех консалтинговых компаний большой четверки.

Отсутствие качественного консалтинга значительно усложняет возможности российского предпринимательства составлять успешные бизнес-планы и принимать эффективные бизнес-стратегии. А значит – существенно замедляет будущее развитие экономики. Поэтому украинским дипломатам и правительствам демократических стран нужно и дальше давить на компании для их выхода с российского рынка.

В таких условиях единственной надеждой РФ будут оставаться высокие цены на энергоносители. Однако, рано или поздно, стоимость газа и нефти обязательно обвалится. А мы помним, чем это закончилось 30 лет назад для Российской империи под названием СССР.

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Анализ осуществляется в рамках проекта KSE Institute "Самосанкции / LeaveRussia", направленного на сбор данных об иностранных компаниях, работающих на российском рынке и ограничивающих или прекращающих свою деятельность.

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