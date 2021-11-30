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В Азербайджане разбился военный вертолет. Погибли 14 человек

Новина українською →
Баку, Вторник 30 ноября 2021 16:11
В Азербайджане разбился военный вертолет. Погибли 14 человек Фото: в Азербайджане разбился вертолет пограничников (dsx.gov.az)
Автор: Александр Мороз

В Азербайджане разбился вертолет Государственной пограничной службы. В результате инцидента погибли 14 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на haqqin.az.

Сообщается, что военный вертолет разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне Гарахейбат, который находится на территории Хызинского района. В результате аварии есть погибшие и раненые, также опубликован список 14 погибших.

Руководство Государственной пограничной службы и Генпрокуратуры находится на месте происшествия, проводятся следственные мероприятия. О причинах катастрофы пока не сообщается.

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