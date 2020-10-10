ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Азербайджан заявил о срыве перемирия с Арменией

Баку , Суббота 10 октября 2020 15:28
Азербайджан заявил о срыве перемирия с Арменией
Фото: Джейхун Байрамов (mediapost.az)
Автор: Максим Зайченко

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что условий для реализации "гуманитарного перемирия" в Нагорном Карабахе нет. По его словам, армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции.

Об этом Байрамов написал в Twitter.

"Основной целью московских переговоров было соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Оккупационные силы Армении продолжили боевые действия после полудня в нарушение соглашения в Москве, в том числе нападения на позиции Азербайджана", - заявил он.

Напомним, в Минобороны Армении утверждают, что азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. Также в ведомстве заявили, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пытаются прекратить действия противника.

Отметим, согласно документу, который утвердили в ночь на субботу по итогам переговоров в Москве министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России, в Нагорном Карабахе в субботу в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получили приказ о прекращении огня.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире АрменияАзербайджанперемирие
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь