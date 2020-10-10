Азербайджан заявил о срыве перемирия с Арменией

Фото: Джейхун Байрамов (mediapost.az)

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что условий для реализации "гуманитарного перемирия" в Нагорном Карабахе нет. По его словам, армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции.

Об этом Байрамов написал в Twitter.

"Основной целью московских переговоров было соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях. Оккупационные силы Армении продолжили боевые действия после полудня в нарушение соглашения в Москве, в том числе нападения на позиции Азербайджана", - заявил он.

Напомним, в Минобороны Армении утверждают, что азербайджанские войска проигнорировали перемирие и в 12:00 открыли огонь по участку Караханбейли. Также в ведомстве заявили, что войска непризнанной Нагорно-Карабахской республики пытаются прекратить действия противника.

Отметим, согласно документу, который утвердили в ночь на субботу по итогам переговоров в Москве министры иностранных дел Армении, Азербайджана и России, в Нагорном Карабахе в субботу в полдень по местному времени вступило в силу соглашение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что подразделения армии непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получили приказ о прекращении огня.