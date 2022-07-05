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Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов, - посол

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Вторник 05 июля 2022 16:02
Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов, - посол Фото: Азербайджан оказал Украине помощь на 20 млн долларов (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

В Украину направляется очередной гуманитарный груз от Азербайджана. Всего с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook.

"К сбору и направление гуманитарной помощи присоединились регионы Азербайджана, которые имеют партнерские отношения со своими соответствиями в Украине", - написал посол.

Гуманитарная помощь содержит медикаменты, продукты питания с длительным сроком хранения, а также одежду.

Помощь сначала отправляют самолетом в Варшаву, а дальше уже централизовано перенаправляют в Украине.

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