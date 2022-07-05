Азербайджан предоставил Украине помощь на 20 млн долларов, - посол

В Украину направляется очередной гуманитарный груз от Азербайджана. Всего с начала российско-украинской войны Азербайджан направил Украине 1,5 тыс. тонн гуманитарных грузов на 20 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского в Facebook.

"К сбору и направление гуманитарной помощи присоединились регионы Азербайджана, которые имеют партнерские отношения со своими соответствиями в Украине", - написал посол. Гуманитарная помощь содержит медикаменты, продукты питания с длительным сроком хранения, а также одежду. Помощь сначала отправляют самолетом в Варшаву, а дальше уже централизовано перенаправляют в Украине.