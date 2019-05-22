АВУ призывает найти в бюджете деньги для дотаций "Воды Донбасса"

Фото: Ольга Бабий (Facebook)

В Ассоциации водоканалов Украины считают это вопросом национальной безопасности

В Украине существует проблема с водоснабжением на Донбассе, и это вопрос национальной безопасности. Об этом заявила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины (АВУ) Ольга Бабий, сообщает РБК-Украина со ссылкой УНИАН.

"Решить этот вопрос можно следующим образом: признать, что такая ситуация с "Водой Донбасса" есть. Найти деньги в бюджете, потому что это вопрос национальной безопасности", - отметила Бабий.

По ее словам, сложности, которые испытывает водоканал на Донбассе, связаны, в том числе, с продолжением поставок воды на временно неконтролируемую территорию.

"Это беспокойство за украинцев, которые живут на неподконтрольной территории. Нужно определить, что это дотации, признать, что проблема есть, направить эти деньги на компанию "Вода Донбасса", как дотацию, они подпишут полноценный договор с "Укринтерэнерго" или с другим оператором рынка", - считает Бабий.

По ее мнению, решать вопрос дотаций для предприятия "Вода Донбасса" нужно на уровне всех центральных органов власти.

"Если я бы была премьером, то собрала бы министра ЖКХ, министра энергетики, министра финансов, вместе разобрались и приняли решение, пошли к депутатам и сказали бы: ребята, у нас тут есть проблемы на Востоке – предприятие "Вода Донбасса", это пять миллионов нашего населения, давайте мы её решим, у нас есть перевыполнение бюджета, вот это перенаправим, закроем, потому что это очень острая социальная тема. Вот так должен стоять этот вопрос и только так его можно решить. Любым другим способом – дать распоряжение, провести расследование – ты эту проблему не решишь", - отметила Бабий.

Как отметила вице-президент Ассоциации водоканалов Украины, "Вода Донбасса" – это обычный объект хозяйствования, который ведет хозяйственную деятельность. В прошлом году компания получила миллиард гривен помощи, которая была направлена на оплату электроэнергии.

"Надо это сделать системой, построить прозрачный алгоритм", - считает Бабий.

По ее словам, 19 апреля премьер-министр Гройсман посетил с визитом Донецкую область, где поднимался вопрос функционирования предприятия "Вода Донбасса", однако с того времени ничего принципиально не изменилось.

Как известно, для решения сложной ситуации и обеспечения стабильного энергоснабжения "Воды Донбасса" 3 апреля состоялось совещание во главе с вице-премьер-министром Украины - министром регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства Геннадием Зубко.

По данным издания, во время совещания был подписан Протокол, где поручалось НКРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнергоугля, Минрегиону, Донецкой ОГА и Государственной аудиторской службе принять безотлагательно меры для урегулирования ситуации в недельный срок. До сегодняшнего дня неизвестно, какие меры были предприняты для урегулирования критичной ситуации.