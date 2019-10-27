Авторы законопроекта №1210 лишают промышленность стимула для развития, - Новинский

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский прокомментировал ситуацию вокруг законопроекта

Авторы законопроекта №1210 лишают горнодобывающую промышленность стимула для развития. Об этом в эфире на ТРК "Сигма" заявил народный депутат Вадим Новинский.

"Есть законопроект, который зарегистрирован в ВР 1210, авторы его представители партии "Слуга народа". И эти законопроекты рассматриваются профильным комитетом по налоговой политики. Закон предусматривает увеличение ренты платежей в 4 или 5 раз, по сравнению с тем, что есть сейчас. Если этот законопроект будет принят, то это приведет к очень нехорошим последствиям в экономике", - отметил Новинский.

Он подчеркнул, что сейчас горно-металлургический комплекс – это бюджетообразующий комплекс, это "основа и хребет нашей экономике", а предприятия горно-обогатительного комплекса являются большими донорами бюджета.

"Если увеличить нагрузку на эту часть, рентные платежи увеличить, то тогда в другом месте все уменьшится. И тогда предприятия в бюджет не будут платить в том объеме, в котором мы сейчас платим. Платежи уменьшатся и это приведет к тому, что государство этим неправильным решением поставит отечественные предприятия горнодобывающей отрасли в неконкурентное положение по сравнению с другими", - сказал Новинский.

По его мнению, государство должно устанавливать правила, которые отвечают нескольким критериям.

"Первое – предсказуемость, второе – долговременность этих правил. Нельзя менять каждый год правила игры на рынке, это приведет к недоверию, как отечественных инвесторов, так и зарубежных. И третье. Эти правила должны быть адекватными, как в других странах мира. По крайней мере не хуже и не должны ставить отечественную промышленность в неловкое положение по сравнению с другими странами", - сказал Новинский.

Политик считает, что авторы законопроекта не понимают, что делают, и просто ставят в неконкурентное положение нашу горнодобывающую промышленность, лишают стимула для развития.

"Мы проводим разъяснительную работу в отношении этого законопроекта и уже многие депутаты и члены новой команды в Кабинете министров понимают, что эта инициатива вредна и она не принесет дополнительных доходов в бюджет", - рассказал Новинский.