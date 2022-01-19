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Автоперевозчики Украины объявили о митинге под посольством Польши: в чем причина

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Киев, Среда 19 января 2022 19:51
Автоперевозчики Украины объявили о митинге под посольством Польши: в чем причина Автоперевозчики Украины объявили о митинге под посольством Польши (фото: facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

В четверг, 20 января, под посольством Польши в Киеве состоится митинг, организованный Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП). Начиная с 2019 года, польское правительство постепенно уменьшает квоту разрешений на международные перевозки для украинских перевозчиков, создавая искусственные препятствия для доставки украинских товаров в страны ЕС.

Об этом говорится в заявлении АсМАП в Facebook.

"Ассоциация международных автомобильных перевозчиков выйдет на мирную акцию протеста к посольству Республики Польша с требованием не нарушать права украинских перевозчиков из-за уменьшения квоты разрешений на международные перевозки", - сообщается в публикации.

Митинг начнется в 11.00 перед зданием посольства Республики Польша в Киеве, улица Ярославов Вал, 12.

В АсМАП рассказали, что в 2021 году Польша впервые не предоставила Украине никаких дополнительных разрешений.

"Начиная с октября 2021 года украинскими перевозчиками исчерпаны все разрешения Республики Польша. Тысячи украинских перевозчиков, совершавших рейсы в 12 стран Европейского Союза, остановили свою работу", - подчеркнули в Ассоциации.

Требованием митинга станет возвращение украинским перевозчикам квоты в 200 тысяч разрешений, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

Перевозчики также обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос квоты разрешений на международные перевозки во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой.

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