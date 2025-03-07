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Автомобілі Mercedes-Benz отримали новий колір габаритних вогнів: названа причина

П'ятниця 07 березня 2025 13:21
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Автомобілі Mercedes-Benz отримали новий колір габаритних вогнів: названа причина Фото: Mercedes-Benz отримають новий колір габаритних вогнів (media.mercedes-benz.com)
Автор: Константин Широкун

Mercedes-Benz став першим автовиробником у Німеччині, який отримав дозвіл на використання бірюзових габаритних ліхтарів на автономних транспортних засобах. Схвалення було надано з метою тестування та діятиме до липня 2028 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на прес-службу Mercedes-Benz.

Бірюзові вогні будуть використовуватися для інформування інших учасників дорожнього руху, коли автомобіль працює в автономному режимі водіння. На думку представників компанії, це також дозволить органам дорожнього руху та поліції легше розпізнавати статус системи та визначати, чи дозволено водієві виконувати інші дії під час умовно автоматизованого водіння.

Автомобілі Mercedes-Benz отримали новий колір габаритних вогнів: названа причина

На прикладі прототипу Mercedes-Benz EQS помітно, що бірюзові ліхтарі вбудовані в передні та задні ліхтарі, а також у бічні дзеркала. Вони постійно світяться, коли активовано Drive Pilot. Цікаво, що бірюзовий колір уже включено в різні стандарти та проекти нормативних актів по всьому світу з цією метою.

У Mercedes-Benz заявили, що бірюзовий – це ідеальний колір, оскільки його "можна чітко відрізнити від існуючого освітлення автомобіля та сигналів світлофора". Така думка німецьких інженерів підтверджена дослідженнями, які показали, що бірюзовий є кращим за інші "вільні" кольори як за фізіологічними, так і за психологічними факторами.

Mercedes Cars Will Use Turquoise Lights When Driving Autonomously

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Mercedes Автомобільний ринок
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