Австрийский лоукостер запустил рейсы из Запорожья в Вену

Австрийский лоукостер "Austrian Airlines" открыл прямые рейсы из Запорожья в Вену. Сегодня дебютный рейс из столицы Австрии встречали водной аркой, а первых пассажиров обратного рейса поздравляли подарками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу КП "Международного аэропорта Запорожья"

Стоит отметить, что авиарейс Запорожье - Вена будет выполняться трижды в неделю в ночное время:

Вена – Запорожье: 22:50 - 02:00 (пн, ср, пт);

Запорожье – Вена: 04:30 – 05:50 (пн, ср, пт);

Генеральный директор "Lufthansa Group" Рене Койзнак, со своей стороны, приветствовал открытие регулярных рейсов "Austrian Airlines" в Международный аэропорт "Запорожье". По его словам, отныне путешественники из Украины смогут добраться через Вену до:

Греции;

Хорватии;

Черногорья;

Испании;

множества других стран;

В частности, новый рейс имеет сообщение не только с рейсами австрийского лоукостера, но и с другими авиарейсами "Lufthansa Group".