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Австрийский лоукостер запустил рейсы из Запорожья в Вену

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Австрия , Пятница 02 июля 2021 17:06
Австрийский лоукостер запустил рейсы из Запорожья в Вену Фото: "Austrian Airlines" открывает прямое сообщение Запорожье и Вены (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Австрийский лоукостер "Austrian Airlines" открыл прямые рейсы из Запорожья в Вену. Сегодня дебютный рейс из столицы Австрии встречали водной аркой, а первых пассажиров обратного рейса поздравляли подарками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу КП "Международного аэропорта Запорожья"

Стоит отметить, что авиарейс Запорожье - Вена будет выполняться трижды в неделю в ночное время:

  • Вена – Запорожье: 22:50 - 02:00 (пн, ср, пт);
  • Запорожье – Вена: 04:30 – 05:50 (пн, ср, пт);

Генеральный директор "Lufthansa Group" Рене Койзнак, со своей стороны, приветствовал открытие регулярных рейсов "Austrian Airlines" в Международный аэропорт "Запорожье". По его словам, отныне путешественники из Украины смогут добраться через Вену до:

  • Греции;
  • Хорватии;
  • Черногорья;
  • Испании;
  • множества других стран;

В частности, новый рейс имеет сообщение не только с рейсами австрийского лоукостера, но и с другими авиарейсами "Lufthansa Group".

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