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Австрія вийшла на форум, Нідерланди здолали Грецію: що сталося у відборі до Євро-2024

Європа, Вівторок 17 жовтня 2023 09:29
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Австрія вийшла на форум, Нідерланди здолали Грецію: що сталося у відборі до Євро-2024 Фото: Нідерландці тріумфували в Афінах (facebook.com/onsoranje)
Автор: Антон Федорців

Восьмий тур кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року продовжився шістьма поєдинками. Матч між збірними Бельгії та Швеції скасували після першого тайму через теракт у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Австрія вийшла на форум, Нідерланди здолали Грецію: що сталося у відборі до Євро-2024

Австрійська збірна поповнила список учасників фінальної частини Євро після вояжу в Баку. Для перемоги над Азербайджаном команді Ральфа Рангніка вистачило одного забитого м'яча. На старті другої половини Забітцер реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Мамедова. Австрійці з бельгійцями стали недосяжними нагорі групи F.

Закрутила інтригу в квінтеті B збірна Нідерландів. "Ораньє" весь матч "висіли" на воротах греків, але м'яч уперто не йшов за лінію рубежу Влаходімоса. Кіпер еллінів навіть парирував пенальті Вегхорста. Утім, на останніх хвилинах нідерландці реалізували другий одинадцятиметровий зусиллями ван Дейка. Тепер обидві збірні мають по 12 очок. Щоправда, Греція провела на матч більше.

Не зупинилася після завоювання путівки Португалія. Піренейська команда за тайм знищила боснійців, відвантаживши п'ять голів до перерви. Роналду оформив черговий дубль, а його заспів підтримали Фернандеш, Канселу класним пострілом із льоту в дев'ятку та Феліш. Балканська збірна відповіді не знайшла. Португальці ж ідуть без поразок у відборі (8 перемог, 32 м'ячі, 24 очки).

У битві за друге місце в групі вперед вирвалася збірна Словаччини. В очному поєдинку з конкурентом "соколи" Франческо Кальцони здолали Люксембург на виїзді. Нападнюк Дюріш оформив переможний м'яч на 77-й хвилині. Тепер словаки випереджають "червоних левів" на 5 пунктів за два тури до кінця кваліфікації.

До слова, вранці підготували анонс поєдинку Мальти та України в кваліфікації до Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали протистояння з футбольними "карликами" в історії збірної України.

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