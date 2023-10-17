Австрія вийшла на форум, Нідерланди здолали Грецію: що сталося у відборі до Євро-2024

Восьмий тур кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року продовжився шістьма поєдинками. Матч між збірними Бельгії та Швеції скасували після першого тайму через теракт у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Австрійська збірна поповнила список учасників фінальної частини Євро після вояжу в Баку. Для перемоги над Азербайджаном команді Ральфа Рангніка вистачило одного забитого м'яча. На старті другої половини Забітцер реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Мамедова. Австрійці з бельгійцями стали недосяжними нагорі групи F.

Закрутила інтригу в квінтеті B збірна Нідерландів. "Ораньє" весь матч "висіли" на воротах греків, але м'яч уперто не йшов за лінію рубежу Влаходімоса. Кіпер еллінів навіть парирував пенальті Вегхорста. Утім, на останніх хвилинах нідерландці реалізували другий одинадцятиметровий зусиллями ван Дейка. Тепер обидві збірні мають по 12 очок. Щоправда, Греція провела на матч більше.

Не зупинилася після завоювання путівки Португалія. Піренейська команда за тайм знищила боснійців, відвантаживши п'ять голів до перерви. Роналду оформив черговий дубль, а його заспів підтримали Фернандеш, Канселу класним пострілом із льоту в дев'ятку та Феліш. Балканська збірна відповіді не знайшла. Португальці ж ідуть без поразок у відборі (8 перемог, 32 м'ячі, 24 очки).

У битві за друге місце в групі вперед вирвалася збірна Словаччини. В очному поєдинку з конкурентом "соколи" Франческо Кальцони здолали Люксембург на виїзді. Нападнюк Дюріш оформив переможний м'яч на 77-й хвилині. Тепер словаки випереджають "червоних левів" на 5 пунктів за два тури до кінця кваліфікації.