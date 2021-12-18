Австрия ужесточает правила въезда: что изменится

Австрия из-за угрозы распространения штамма "Омикрон" с 20 декабря разрешит въезд в страну только полностью привитым и переболевшим коронавирусом. При отсутствии бустерной дозы необходимо предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии .

"Так называемое правило 2-G (вакцинирован или переболел) вступит в силу для въезда в Австрию с 20 декабря. ПЦР-теста уже недостаточно", - подчеркнули в МИД.

Для въезда в страну необходимо предъявить один из двух документов:

сертификат о вакцинации;

справку о перенесенной инфекции.

Граждане Австрии и других стран Евросоюза, которые не вакцинированы или не переболели коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. Он может быть завершен через пять дней при условии отрицательного ПЦР-теста.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Австрии, ограничения вводятся для предотвращения распространения штамма "Омикрон". Срок действия ПЦР-теста при въезде не должен превышать 72 часов.

Отметим, в Австрии признают сертификаты о вакцинации от коронавируса только препаратами, одобренными Евросоюзом и Всемирной организацией здравоохранения.

Подробнее о новых правилах въезда в страну можно узнать на сайте МИД Австрии по ссылке.