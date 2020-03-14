Австрия прекращает авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Все рейсы будут отменены с понедельника, 16 марта

Австрийское правительство приостанавливает авиасообщение с Францией, Швейцарией и Испанией в связи с пандемией коронавируса в Европе. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Австрии.

Сообщается, что все рейсы в и из Франции, Швейцарии и Испании будут приостановлены с понедельника, 16 марта. Австрийцам, которые находятся в этих странах, рекомендовали вернуться домой.

"Предостережение относительно путешествий во Францию, Швейцарию и Испанию. Учитывая быстрое распространение коронавируса, австрийским путешествующим рекомендуется немедленно начать возвращение домой. С понедельника (16 марта), 24.00 все рейсы из этих трех стран будут приостановлены", - говорится в сообщении.

Также Австрия усилит контроль на границе со Швейцарией и Лихтенштейном, аналогичный тому, который действует сейчас на границе с Италией.

Напомним, 10 марта в связи с распространением коронавируса Австрия запретила въезд в страну для граждан Италии. Исключением станут граждане, которые будут иметь справку об отсутствии вируса.

Первая смерть от коронавируса в Австрии была зафиксирована 12 марта. От вируса умер 69-летний мужчина, который ранее посетил Италию.