Австралія розглядає американську версію "Залізного купола" для військових баз, - ЗМІ

Міноборони Австралії запитало у Вашингтона ціни та терміни поставки американської версії "Залізного купола" для захисту баз і військових від далекобійної зброї Китаю. Система може стати основою першого в країні наземного щита проти балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian .

Що відомо про плани Австралії

Згідно з тендерною документацією, Міноборони запросило ціни та графіки поставки системи Medium Range Intercept Capability (MRIC) Корпусу морської піхоти США. Вона використовує американські варіанти ізраїльських пускової установки та ракет. Разом із нею розглядають американську Patriot і наземну адаптацію платформи Aegis ВМС США.

Заявки також очікують від норвезької Kongsberg і південнокорейської Hanwha. Ізраїльська Rafael, яка виробляє "Залізний купол" і David’s Sling, може подати пряму пропозицію.

Тендер на проєкт LAND 6504 оголосили 13 жовтня. Міноборони хоче обрати "перевірену" готову систему до кінця 2027 року та провести бойову стрільбу під час навчань Talisman Sabre у 2029 році. Переможець також має інтегрувати радари державної CEA Technologies. За оцінкою видання, це може підвищити ризики проєкту.

Початкову спроможність у відомстві хочуть отримати на початку 2030-х, а повна готовність запланована на середину десятиліття. Бюджет проєкту - до 10 млрд австралійських доларів. Однак у квітні, коли оприлюднили інвестиційну програму Міноборони на 2026 рік, було схвалено лише 210 млн.

Система захищатиме військові бази та розгорнуті війська, а не все населення, на відміну від "Залізного купола", який прикриває ізраїльські міста.

Які ризики та обмеження

Видання зазначає, що MRIC, яку вже розгорнули з морською піхотою США в Окінаві, стріляє ракетою SkyHunter. Це американська версія перехоплювача Tamir, яку випускає спільне підприємство Raytheon і Rafael в Арканзасі. Кожна причіпна пускова установка несе 20 ракет із дальністю близько 70 км.

Систему проєктували насамперед проти крилатих ракет і дронів, а не проти балістичних ракет, які Міноборони Австралії хоче знищувати на завершальному етапі польоту.

Patriot має кращі результати проти балістичних цілей, зокрема проти російського гіперзвукового "Кинджала" в Україні, і, імовірно, є пріоритетом для австралійської армії. Проте один перехоплювач коштує близько 4 млн доларів США, а запаси США виснажила війна з Іраном. Конгресова дослідницька служба США попереджала про можливі скасування іноземних військових продажів через труднощі з поповненням запасів.

Lockheed Martin Australia, яка створює систему управління боєм для нового щита, у червні випустила ракету SM-2 із причіпної установки через систему Aegis і австралійський радар CEA.

Термін реалізації проєкту піддав критиці колишній заступник секретаря Міноборони Пітер Дженнінгс. Він назвав графік "оборонною країною фантазій". За його словами, "середня дальність - це не лише ракети, а й сама закупівля".

Видання також вказує, що рішення розглядати систему на основі ізраїльської технології може спричинити критику з боку Зелених і лівого крила Лейбористської партії. Вони закликають уряд Альбаніза розірвати оборонні зв'язки з Ізраїлем через війну в Газі.

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