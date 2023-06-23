Австралія анонсувала санкції проти винних у катастрофі MH17

Австралія має намір запровадити нові санкції проти винних у збитті в небі над Донбасом пасажирського літака рейсу MH17 Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sydney Morning Herald .

Обмеження будуть введені проти двох проросійських солдатів, визнаних винними у збитті MH17, а також полковника російської армії. Їм також будуть заборонені поїздки до Австралії.

Міністр закордонних справ Пенні Вонг офіційно оголосить про санкції і заборону на поїздки в суботу після тісної співпраці з Нідерландами та Європейським союзом.

Двох із тих, проти кого запроваджують санкції - громадянина Росії Сергія Дубінського та громадянина України Леоніда Харченка - було засуджено до довічного ув'язнення Окружним судом Гааги в листопаді минулого року за їхній внесок у смертельну катастрофу Boeing 777 над Україною 2014 року.

Суд у Гаазі судив їх заочно і вони досі перебувають на волі. Їх визнали винними за 298 пунктами обвинувачення у вбивстві та "незаконному приведенні до катастрофи літака". Суд постановив, що вони, ймовірно, вибрали літак помилково, вважаючи, що це військовий літак, але це не применшує їхнього наміру збити літак і вбити всіх, хто перебував на борту.

Катастрофа МН17

17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський лайнер рейсу MH17, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур.

Слідство встановило, що літак збила ракета, запущена із ЗРК "Бук", який належав 53-й зенітно-ракетній бригаді РФ. Росіяни переправили ЗРК в Україну, де сепаратисти і бойовики так званої "ДНР" використовували його в боях проти ЗСУ.

Унаслідок катастрофи загинули 298 осіб. З них дві третини - громадяни Нідерландів. Також на борту перебували громадяни Малайзії, Австралії, Індонезії, Британії, Бельгії, Німеччини, Філіппін, Канади та Нової Зеландії.

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