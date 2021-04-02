В Австралии расследуют, не связан ли случай тромбоза с вакциной AstraZeneca
В Австралии расследуют случай с нарушением свертывания крови, зафиксированный в пятницу. Эксперты хотят выяснить, не связан ли инцидент с вакциной против коронавируса от компании AstraZeneca.
Об этом заявил австралийский врач, профессор Майкл Кидд, передает Reuters.
Австралийские СМИ сообщают, что 44-летний мужчина попал в больницу Мельбурна с возможным свертыванием крови после получения вакцины.
"В настоящее время исследователи не подтвердили причинно-следственную связь с вакциной против COVID-19 от AstraZeneca, но расследование продолжается", - сказал Кидд на брифинге.
Он добавил, что больше подробностей станет известно в субботу.
Австралийское управление терапевтических товаров (TGA) ранее заявляло, что вакцина AstraZeneca не ассоциируется с увеличением общего риска образования тромбов.
Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов. Позже страны объявили о возобновлении вакцинации препаратом компании AstraZeneca. Решение было принято после вывода регулятора ЕС относительно преимуществ вакцины AstraZeneca над возможными рисками.