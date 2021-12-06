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В Австралии построят черный ящик Земли для записи действий человечества по изменению климата

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Австралия, Понедельник 06 декабря 2021 10:03
В Австралии построят черный ящик Земли для записи действий человечества по изменению климата Фото: черный ящик Земли построят в Австралии (earthsblackbox.com)
Автор: Иванна Шовкун

В Автралии построят черный ящик для записи действий человечества по изменению климата. Его установят в конце 2022 года на западном побережье австралийского острова Тасмания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Черный ящик Земли (самописец) создадут ученые из университета Тасмании. Они зафиксируют данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы. Для будущих жителей планеты запишут документальные сведения о шагах людей к экологической катастрофе.

"Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной в 3 дюйма (7,62 см), будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом. Внутри будут накопители данных с информацией об изменениях климата, таких как уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в различных регионах планеты, а снаружи - солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией. В онлайн-режиме он будет собирать в интернете все доступные данные о глобальном потеплении, и записывать их", - говорится в сообщении.

В Австралии построят черный ящик Земли для записи действий человечества по изменению климата

Фото: черный ящик Земли построят в 2022 году (earthsblackbox.com)

Один из авторов проекта Джим Кертис подчеркнул, что если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось.

"Кроме того, он (черный ящик, - ред.) станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы", - рассказал Кертис.

Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, однако записи ведутся уже сейчас. Ожидается, что хранилище будет заполнено информацией за следующие 50 лет, но до истечения этого срока авторы проекта надеются найти решения для увеличения его емкости, а также понять, смогут ли наши потомки расшифровать накопленные в нем данные.

Напомним, корпорация Amazon присоединилась к изучению плана по борьбе с глобальным потеплением с помощью блокировки солнечных лучей. Компания заключила соглашение о сотрудничестве с Национальным центром атмосферных исследований и геоинженерной некоммерческой организацией SilverLining.

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Глобальное потепление
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