Авиаудар по Святогорской лавре. Как выглядит обстрелянная святыня
Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате в помещениях монастыря были повреждены все окна и двери
РБК-Украина показывает кадры с места событий
В субботу, 13 марта, российские оккупанты продолжили обстрелы в Украине.
Накануне ночью вражеские войска нанесли авиаудар по мужскому монастырю Свято-Успенской Святогорской Лавре, которая находится в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.
"Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области", - говорится в сообщении.
Авиабомба взорвалась около моста, который расположен возле входа в Лавру. Вследствие удара в помещениях Святогорской Лавры взрывной волной были повреждены все окна и двери.
На момент обстрела в помещениях находилась тысяча эвакуированных людей из Харьковской области, 200 из которых – дети.
Несколько человек в результате взрыва получили ранения. Пострадавшие были направлены госпиталь, для оказания медицинской помощи.
Сотрудники полиции задокументировали факт военного преступления, обеспечили охрану места и задокументировали последствия авиаудара. Кроме того был организован подвоз необходимых вещей и продукты.
Также полиция предоставила два эвакуационных автобуса, которые доставят граждан на железнодорожную станцию в Краматорске.
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