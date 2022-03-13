Авиаудар по Святогорской лавре. Как выглядит обстрелянная святыня

Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате в помещениях монастыря были повреждены все окна и двери

В субботу, 13 марта, российские оккупанты продолжили обстрелы в Украине.

Накануне ночью вражеские войска нанесли авиаудар по мужскому монастырю Свято-Успенской Святогорской Лавре, которая находится в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госпогранслужбы.

"Оккупанты обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Святогорская лавра после обстрелов (фото: t.me/zsuwar)

Авиабомба взорвалась около моста, который расположен возле входа в Лавру. Вследствие удара в помещениях Святогорской Лавры взрывной волной были повреждены все окна и двери.

На момент обстрела в помещениях находилась тысяча эвакуированных людей из Харьковской области, 200 из которых – дети.

Эвакуированные люди и послушники Святогорской Лавры в убежище (фото: t.me/u_now)

Несколько человек в результате взрыва получили ранения. Пострадавшие были направлены госпиталь, для оказания медицинской помощи.

Сотрудники полиции задокументировали факт военного преступления, обеспечили охрану места и задокументировали последствия авиаудара. Кроме того был организован подвоз необходимых вещей и продукты.

Сотрудники нацполиции на месте обстрела (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Также полиция предоставила два эвакуационных автобуса, которые доставят граждан на железнодорожную станцию ​​в Краматорске.