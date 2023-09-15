ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Авіаудар РФ по Новій Каховці: стало відомо про загиблого і 12 поранених

Нова Каховка, П'ятниця 15 вересня 2023 16:40
UA EN RU
Авіаудар РФ по Новій Каховці: стало відомо про загиблого і 12 поранених Фото: окупанти скинули авіабомбу на Нову Каховку (t.me/novaya_kahovka_news)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 15 вересня, завдали авіаудару по окупованій Новій Каховці в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 12 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

Правоохоронці почали розслідування за наслідками моніторингу та вивчення інформації в засобах масової інформації. Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

Попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.

Що відомо про удар по Новій Каховці

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що росіяни атакували окуповане місто у Херсонській області.

За її словами, окупанти хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

"Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславському району, російські окупанти впустили один з КАБів на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією", - сказала вона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсонська область Новая Каховка Війна в Україні
NEWS
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна