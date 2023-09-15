Авіаудар РФ по Новій Каховці: стало відомо про загиблого і 12 поранених

Російські війська сьогодні, 15 вересня, завдали авіаудару по окупованій Новій Каховці в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки загинула 1 людина, ще 12 дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру .

Правоохоронці почали розслідування за наслідками моніторингу та вивчення інформації в засобах масової інформації. Досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством.

Близько 09:20 російські військові завдали удару, ймовірно керованими авіабомбами по тимчасово окупованому місту Нова Каховка Херсонської області.

Попередньо, одна цивільна особа загинула, щонайменше 12 людей травмовано.

Що відомо про удар по Новій Каховці

Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк раніше повідомляла, що росіяни атакували окуповане місто у Херсонській області.

За її словами, окупанти хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на Нову Каховку.

"Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславському району, російські окупанти впустили один з КАБів на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією", - сказала вона.