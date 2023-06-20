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Авіаційна коаліція розпочала функціонування, - Кулеба

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Вівторок 20 червня 2023 00:19
Авіаційна коаліція розпочала функціонування, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Коаліція кран-союзників, які пообіцяли надати Україні винищувачі, вже фактично розпочала своє функціонування.

Про це повідмляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби.

За його словами, скоро розпочнуться тренування пілотів на літаках і симуляторах, а також підготовка техніків та інфрастукрутури.

Винищувачі для України

Приблизно місяць тому країни-партнери активізували обговорення щодо передачі Україні винищувачів F-16 та інших літаків аналоогічного класу. Під час одного з останніх "Рамштайнів" Данія та Нідерланди озвучили готовність бути лідерами у цьому питанні.

Союзники зазначають, що передача літаків буде можлива лише після навчання пілотів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що воно вже почалось.

За словами глави Міноборони України Олексія Резнікова, очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

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Дмитро Кулеба F-16 МЗС України
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