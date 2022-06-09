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Авиакомпания Lufthansa отменила сотни летних рейсов по Европе: названа причина

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Берлин, Четверг 09 июня 2022 15:01
Авиакомпания Lufthansa отменила сотни летних рейсов по Европе: названа причина Фото: Авиакомпания Lufthansa отменила сотни летних рейсов по Европе (twitter.com/dougkempf)
Автор: Валерия Полищук

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила сотни летних рейсов из-за нехватки персонала, подчеркнув проблемы, с которыми сталкивается европейская авиация, борющаяся за восстановление отрасли после кризиса, вызванного коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Немецкая авиакомпания отменила около 900 внутренних и европейских ближнемагистральных рейсов на июль, включая рейсы своих одноименных бюджетных брендов и Eurowings.

Отмененные рейсы, которые должны были состояться по пятницам, субботам и воскресеньям, составляют около 5% от обычного объема перевозок авиакомпании в выходные дни.

"Вся авиационная промышленность, особенно в Европе, в настоящее время страдает от узких мест и нехватки персонала. Это касается аэропортов, наземных служб, управления воздушным движением, а также авиакомпаний", - заявили в компании.

Lufthansa планировала создать в 2022 году пропускную способность, равную 75% от уровня 2019 года, по сравнению с 70% ранее.


Ранее сообщалось, что авиакомпания AirAsia планировала арендовать до 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой для выполнения рейсов в Юго-Восточную Азию.

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