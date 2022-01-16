Авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США из-за шторма на восточном побережье

Авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США в воскресенье. Причиной стал сильный шторм, который может обрушиться на восточное побережье США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В частности, авиакомпания American Airlines отменила более 600 рейсов. В компании разрешили клиентам, пострадавшим от погодных условий, перебронировать билеты без комиссии.

Также согласно веб-сайту отслеживания рейсов FlightAware.com, более 1 500 рейсов были задержаны.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный зимний шторм обрушится на восточную часть Соединенных Штатов с воскресенья на понедельник. Наибольшее количество снегопадов ожидается вдоль хребта Аппалачей, а также в нижнем течении Великих озер.

Почти 95% рейсов из международного аэропорта Шарлотты Дуглас в Северной Каролине были отменены.