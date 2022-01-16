ru ua
Вс, 16 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США из-за шторма на восточном побережье

Новина українською →
США, Воскресенье 16 января 2022 22:54
Авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США из-за шторма на восточном побережье Фото: авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США из-за шторма на восточном побережье (unsplash.com/tim-gouw)
Автор: Анна Полисученко

Авиакомпании отменили более 2700 рейсов в США в воскресенье. Причиной стал сильный шторм, который может обрушиться на восточное побережье США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, авиакомпания American Airlines отменила более 600 рейсов. В компании разрешили клиентам, пострадавшим от погодных условий, перебронировать билеты без комиссии.

Также согласно веб-сайту отслеживания рейсов FlightAware.com, более 1 500 рейсов были задержаны.

Национальная метеорологическая служба сообщила, что сильный зимний шторм обрушится на восточную часть Соединенных Штатов с воскресенья на понедельник. Наибольшее количество снегопадов ожидается вдоль хребта Аппалачей, а также в нижнем течении Великих озер.

Почти 95% рейсов из международного аэропорта Шарлотты Дуглас в Северной Каролине были отменены.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Авиакомпания
NEWS
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
За нарушение - штраф. В Украине установлены места, где нельзя курить (полный список)
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины