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Авіакатастрофу з Мі-8 на Донбасі вже розслідують: не виключають диверсію

Донбас, Четвер 31 серпня 2023 13:13
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Авіакатастрофу з Мі-8 на Донбасі вже розслідують: не виключають диверсію Фото: авіакатастрофу з Мі-8 на Донбасі вже розслідують (dbr.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом авіакатастрофи з гелікоптерами Мі-8. Аварія сталася 29 серпня у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, 29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання розбилися два військові гелікоптери Мі-8. Внаслідок аварії загинуло шість військовослужбовців.

ДБР наголошує, що під час розслідування фахівці з'ясують, у якому стані були вертольоти та чи були дотримані правила підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія щодо диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних скриньок".

У межах розслідування призначено низку експертиз. Попередня кваліфікація - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України). Санкція статті передбачає тюремне ув'язнення до 15 років.

Що відомо про трагедію

Нагадаємо, вчора ЗМІ повідомили, що два українські військові вертольоти впали на Донеччині, а їхні екіпажі загинули. Імена полеглих військових не розголошувалися.

Сьогодні начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна підтвердив цю інформацію. За його словами, трагедія сталася у Краматорському районі, причини поки невідомі.

Крім того, він підтвердив, що під час посадки українських вертольотів у небі був російський винищувач С-35. Проте невідомо, чи пов'язані ці події з трагедією.

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Донецька область ДБР Авиакатастрофа
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