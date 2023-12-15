Авіакатастрофа з президентом Качинським: у Польщі ліквідували підкомітет для розслідування

Влада Польщі вирішила ліквідувати підкомітет у міністерстві оборони, який займався розслідуванням аварії літака з президентом Польщі Лехом Качинським під Смоленськом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство оборони Польщі у Twitter та PAP .

За інформацією відомства, сьогодні, 15 грудня, міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш ухвалив рішення про відміну постанови про створення підкомітету польського міністерства оборони з розслідування авіакатастрофи літака Ту-154 10 квітня 2010 року.

"Підкомітет ліквідовується, а його члени повинні звітувати за всю документацію, майно та обладнання, які використовувалися для роботи підкомітету, до наступного понеділка, 18 грудня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

При цьому члени підкомітету мають всі повноваження та доручення на дії, пов'язані з роботою підкомітету.

Заступник міністра оборони Цезарій Томчик зазначив, що комітет ліквідували, щоб "припинити витрати сотень мільйонів злотих на діяльність, яка не має нічого спільного із з'ясуванням причин смоленської катастрофи, але має безпосереднє відношення до політики".

Варто зауважити, що підкомітет був створений постановою ще 4 лютого 2016 року. Створення схвалив тодішній міністр оборони Антоній Мацеревич.

Трагедія під Смоленськом

Нагадаємо, 10 квітня 2010 року під Смоленськом розбився літак російського виробництва Ту-154М, на борту якого було 96 людей. Серед них - президент Польщі Лех Качинський, а також військова та політична еліта країни.

Розслідування трагедії так і не завершилось. Ним, зокрема, займався російський Міждержавний авіаційний комітет. Там стверджували, що літак нібито впав через помилку польського екіпажу. У Польщі з такою версією не погодились.

При цьому одразу після трагедії з'явилася версія, що причиною міг бути теракт, який влаштували російські спецслужби.

Ще у 2020 році в польській комісії дійшли висновку, що літак підірвали зсередини.