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Аварийно-диспетчерская служба "Сумыгаз" отреагировала на 40 тыс. вызовов

Новости » Энергетика    13.06.2019 - 12:20
Аварийно-диспетчерская служба "Сумыгаз" отреагировала на 40 тыс. вызовов
Иллюстративное фото (пресс-служба "Сумыгаза")

Реагирования на аварийные вызовы потребителей Сумской области обеспечивает 85 бригад

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Сумыгаз" выполнила 40 тыс. заявок. Большинство вызовов связаны с утечкой газа на внутридомовых газораспределительных сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба "104" принимает более 250 вызовов. Реагирования на аварийные вызовы потребителей Сумской области обеспечивает 85 бригад ПАО "Сумыгаз", которые работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

"Подавляющее большинство заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях. Ненадлежащее техническое состояние сказывается. Поэтому важным является обеспечение технического обслуживания указанных сетей, в соответствии с законодательством возложено на собственников зданий и сооружений", - отмечает главный инженер ПАО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

Также в пресс-службе отметили, что значительная часть аварийных ситуации возникают после самовольного вмешательства в систему газоснабжения. Специалисты отмечают, что любые работы по установке, перемещении или замене газового оборудования должны осуществлять только квалифицированные работники газовой компании.

"По правилам безопасности систем газоснабжения несанкционированно установленные или замененные газовые приборы подлежат отключению от системы газоснабжения. Поскольку указанные действия приводят к отравлению угарным газом, взрывов и смертельных последствий", - говорится в сообщении.

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