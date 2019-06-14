Аварийная служба "Винницагаз" осуществила более 6200 выездов в 2019 году

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Более 76% выездов аварийщиков связаны с выявленными утечками газа

Аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" за 5 месяцев текущего года осуществила 6200 выездов по вызовам жителей Винницкой области. Это в среднем более 40 аварийных заявок в сутки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Только по Виннице и Винницкому району АДС приняла 1710 заявок, а это 10 - 12 аварийных вызовов ежедневно. 90% заявок связаны с аварийными ситуациями на внутридомовых газораспределительных сетях. При таких обстоятельствах требует неотложного решения вопроса обеспечения технического обслуживания таких сетей, что согласно закону возложено на владельцев зданий и сооружений", - говорится в сообщении.

По словам пресс-служба, более 76% выездов аварийщиков связаны с выявленными утечками газа. В остальных случаях причинами обращений потребителей стала неисправность газовых приборов, повреждения узлов учета газа, нарушение тяги, срабатывание сигнализаторов загазованности и тому подобное.

Также в пресс-службе сообщили, что территорию всей Винницкой области обслуживают 23 подразделения АДС "Винницагаз". В течение 5 минут аварийщики реагируют на вызов и до 40 минут времени имеют, чтобы прибыть в самые отдаленные точки зоны обслуживания. В мае этого года во исполнение плана развития предприятия для нужд аварийщиков "Винницагаз" приобретены 5 новых автомобилей Peugeot.

"Автопарк АДС давно нуждался в обновлении. Срок эксплуатации отдельных "авариек" превышает 20 лет и имеет средний пробег более 430 тыс. км. Не секрет, что старые машины приходится часто ремонтировать, они потребляют много горючего и мало эффективны. Приобретение новых машин сократит расходы на содержание транспорта и время на обслуживание аварийных вызовов", - говорит главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

Кроме того в пресс-службе отметили, что серьезной проблемой последних лет является текучесть кадров газораспределительных компаний из-за низкой заработной платы. "Особенно остро стоит проблема нехватки профессиональных специалистов аварийной газовой службы, работа которых постоянно связана с опасностью и риском. Газораспределительные компании совместно с профсоюзными организациями призывают Государственний регулятор безотлагательно пересмотреть тариф на распределение природного газа и обеспечить возможность надлежащего содержания газовых сетей и повышения заработной платы газовиков", - говорится в сообщении.