Аварийная служба "Сумыгаза" устранила более 50 тысяч утечек газа за 2020 год

Газовый вентиль (УНИАН)

Аварийно-диспетчерская служба АО "Сумыгаз" выполнила 50,2 тысяч заявок за 2020 год и ликвидировала 51,2 тысяч утечек газа. Большинство вызовов связаны с утечкой газа на внутридомовых газораспределительных сетях.

Об этом сообщает пресс-служба "Сумыгаза".

"В среднем за сутки аварийно-диспетчерская служба "104" принимает более 130 вызовов. Реагирования на аварийные вызовы потребителей Сумской области обеспечивают бригады АО "Сумыгаз", которые работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", - говорится в сообщении.

Оперативное реагирование на вызовы обеспечивает программный комплекс РГК АДС, который позволяет диспетчерам направлять на вызов ближайшую бригаду. Среди возможностей этого комплекса - регистрация, быстрый поиск и отображение аварийных ситуаций на карте; проведение анализа аварийных ситуаций; возможность проследить выполнение работы по заявке подобное.

"В основном заявки касаются аварийных ситуаций на внутридомовых газораспределительных сетях из-за их ненадлежащего технического состояния. Также аварийные ситуации возникают после самовольного вмешательства в систему газоснабжения. Подчеркиваем, что любые работы по установке, перемещению или замене газового оборудования могут осуществлять только квалифицированные работники газовой компании", - отмечает главный инженер АО "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

В компании отметили, что специалисты бригады "104" постоянно проходят обучение и повышение квалификации, чтобы в критических ситуациях не растеряться и локализовать аварию в кратчайший срок. Все практические занятия происходят в реальных условиях, ведь от профессиональных навыков членов аварийной службы часто зависит жизнь и здоровье людей.

"По правилам безопасности систем газоснабжения несанкционированно установленные или замененные газовые приборы подлежат отключению от системы газоснабжения, поскольку такие действия приводят к отравлению угарным газом, взрывов и смертельных последствий", - говорится в сообщении.