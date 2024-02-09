Аварія в дитсадку у Києві. Підряднику оголосили підозру

Правоохоронці вручили підозру підряднику у справі про просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі Києва. Підозру отримав інженер з технічного нагляду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

За даними слідства, Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської районної державної адміністрації за результатами проведення публічної закупівлі уклало з підрядником договір на проведення капітального ремонту укриття в одному з дитячих садків. Вартість робіт становила понад 1,2 млн гривень.

Наприкінці 2023 року підрядник та інженер з технічного нагляду підписали акт прийому-передачі виконаних робіт, до якого внесли недостовірні відомості. В актах вказувалося, що були виконані роботи на понад 600 тисяч гривень. Насправді ж сума складала близько 170 тисяч гривень.

Слідство вважає, що інженер з технічного нагляду фактично не перевіряв обсяги та якість виконаних у дитячому садочку робіт. Після підписання акту сталося просідання фасаду дитсадка.

Для встановлення причин деформації будівлі та вартості її відновлення призначено будівельно-технічну експертизу. За її результатами буде надано оцінку діям підрядника та посадовим особам Шевченківської РДА.

Наразі підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України), отримав інженер з технічного нагляду.

Фото: правоохоронці оголосили першу підозру у справі про аварію у дитсадку Києва (t.me/kyiv_pro_office)

Що сталося

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року у Шевченківському районі Києва сталася аварія у дитячому садку. Там просіла частина стіни будівлі. На щастя, ніхто не постраждав. Як повідомила місцева влада, у цьому дитячому садочку будувалося укриття.

Поліція Києва розпочала розслідування через аварію у дитсадку. Правоохоронці зазначали, що чиновниками та підрядником було підписано акти приймання-передачі виконаних робіт та проведено повну оплату по договору, але при цьому роботи не були виконані.