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Аутсайдер УПЛ відправив у відставку головного тренера: спадкоємець вже призначений

Рівне, Вівторок 12 грудня 2023 16:22
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Аутсайдер УПЛ відправив у відставку головного тренера: спадкоємець вже призначений Фото: Сергій Лавриненко залишився без роботи (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Наглядова рада рівненського "Вереса" звільнила Сергія Лавриненка з посади головного тренера команди. Замість нього з передостаннім колективом чемпіонату України працюватиме Олег Шандрук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

48-річний фахівець завершив роботу з рівнянами. Він очолив команду перед нинішнім сезоном.

Лавриненко влітку підписав 3-річний контракт із "Вересом". Утім, відпрацював на чолі "народної команди" лише півроку. Під керівництвом українця рівняни зіграли 18 матчів у всіх турнірах, у яких здобули лише 3 перемоги. Зокрема, в рамках Прем'єр-ліги "Верес" переміг лише двічі.

Новим керманичем команди став Олег Шандрук. Досі він працював із "Вересом" U-19, який у Чемпіонаті юнацький команд іде на 11-й сходинці. До оновленого тренерського штабу потрапили Олег Герасим'юк, Юрій Кособуцький та Роман Гандзин.

Хто такий Сергій Лавриненко

Уродженець Покрова, на професіональному рівні дебютував у кіровоградській "Зірці" у сезоні 1992/93. Пройшов із командою шлях із Другої до Вищої ліги.

У різні роки захищав кольори жовтоводського "Сіріуса", запорізького "Металурга", "Миколаєва" та "Олімпії" з Южноукраїнська. Після завершення ігрової кар'єри зайнявся підприємницькою діяльністю, але невдовзі став тренером. Працював із дітьми та юнаками в Кропивницькому.

У 2014-2016 рр. тренував рідну "Зірку" та виграв із командою Першу лігу 2015/16. Восени того ж року очолив першоліговий "Інгулець". На чолі петровців дійшов до фіналу Кубка України 2018/19 та провів 2,5 сезони в Прем'єр-лізі.

До слова, напередодні Шовковський став повноцінним керманичем "Динамо" без приставки в. о. головного тренера.

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