Audi представила повнорозмірний електричний кросовер: названі ціни та ключові фішки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Audi.

Висота стала меншою на 37 мм (тепер 1665 мм). Завдяки цьому знижено коефіцієнт Cx (0,26 проти 0,28), але в іншому купеподібна версія повторює звичайний Q6. Інші габарити не змінилися: довжина – 4771 мм, ширина – 1965 мм, а колісна база – 2899 мм.

Інтер'єр майже не змінився. Вигнута передня панель має два штатні екрани: 11,9 дюйма для приладів та 14,5 дюйма для мультимедіасистеми. Є й опціональний третій екран діагоналлю 10,9 дюйма для переднього пасажира. В обробці салону широко застосовуються перероблені матеріали: наприклад, Elastic Melange на дверях і передній панелі, а також тканина Draft на стійках даху та стелі.

Особливу увагу приділено збереженню практичності. Його салон забезпечений безліччю місць для зберігання дріб'язку, об'єм основного багажника – 511 л, а зі складеним заднім рядом – 1373 л.

Audi Q6 e-tron побудований на електричній платформі PPE (Premium Platform Electric) концерну Volkswagen, яка також лягла в основу кросовера Porsche Macan. Вона має 800-вольтову електросистему та пропонує широкий вибір силових агрегатів.

Початкова версія має єдиний електромотор потужністю 292 к.с. на задній осі та тягову батарею ємністю 83 кВт*год. Розгін від нуля до "сотні" займає 7,0 с, паспортна дальність ходу – 545 км. Друга задньомоторна версія Q6 Sportback e-tron performance має 306 к.с. та оснащена акумулятором ємністю 100 кВт*год. Цього вистачає для розгону від 0 до 100 км/год за 6,6 с і найбільшого в гамі пробігу на одній зарядці – 656 км.

Два електромотори повнопривідного Audi Q6 Sportback e-tron видають 388 к.с. і розганяють його до першої "сотні" за 5,9 секунди, а дальність ходу сягає 636 км. Такою самою оснащена топ-версія SQ6 Sportback e-tron, двомоторний повний привід якої розвиває 517 к.с. Пікова потужність швидкісної зарядки складає 270 кВт.

Продажі нового Audi Q6 Sportback e-tron почнуться наприкінці року. Проте замовити його можна вже зараз, у Німеччині він коштує від 65 900 євро.