Audi представила електричний кросовер для екстремального бездоріжжя

Головною особливістю концептуального електромобіля Audi Q6 e-tron offroad стали спеціально розроблені для нього колісні редуктори. У компанії називають цю конструкцію "портальними мостами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Audi.

Audi Q6 зберіг незалежну підвіску, хоча всі важелі довелося створювати заново під розширену на 250 мм колію. При цьому кліренс збільшений вдвічі – зі стандартних 164 мм до 324 мм, тягова батарея здобула додатковий силовий захист. Перероблені й гальма, а доповнюють образ позашляховика колеса, взуті у "злі" шини Venom Power Terra Hunter X/T із шипами.

Позашляховий концепт примітний не лише визначною геометричною прохідністю. Колісні редуктори збільшують крутний момент на колесах відразу на 50%. В результаті пікова тяга на колесах досягає 13400 Нм замість 9000 Нм у стандартного кросовера SQ6 e-tron, на базі якого побудовано концепт.

При цьому електромотори залишилися стандартними, вони сумарно видають 517 к.с. і 580 Нм. Електричний кросовер здатний долати підйоми до 45 градусів, але максимальна швидкість через редуктори знижена з 230 км/год до 175 км/год. Отже, через гіршу аеродинаміку і великі колеса позашляховий концепт точно стане менш далекобійним щодо стандартної моделі, хоча точні дані не опубліковані.

За створення прототипу відповідав підрозділ Audi Sport, а глава марки Гернот Дельнер назвав його схему з колісними редукторами новою інтерпретацією фірмової системи повного приводу quattro. На додаток Дельнер пообіцяв вивчити реакцію потенційних покупців.