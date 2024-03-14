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"Атлетіко" з драмою пройшов "Інтер", "Боруссія Д розібралася з ПСВ: огляд Ліги чемпіонів

Четвер 14 березня 2024 10:12
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"Атлетіко" з драмою пройшов "Інтер", "Боруссія Д розібралася з ПСВ: огляд Ліги чемпіонів Фото: "Матрацники" святкують тріумф на "Ванда Метрополітано" (twitter.com/Atleti)
Автор: Антон Федорців

Мадридський "Атлетіко" та дортмундська "Боруссія" стали останніми чвертьфіналістами Ліги чемпіонів 2023/24. Натомість міланський "Інтер" і нідерландський ПСВ завершили виступи в турнірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

"Атлетіко" – "Інтер" – 2:1 (перший матч – 0:1), пенальті – 3:2

Голи: Грізманн, 35, Депай, 87 – Дімарко, 33

"Боруссія" Д – ПСВ – 2:0 (1:1)

Голи: Санчо, 3, Ройс, 90+5

У столиці Іспанії команди обмінялися забитими м'ячами після екватору першого тайму. Відкрили рахунок міланці – швидку атаку "нерадзуррі" з меж штрафного завершив Дімарко. У відповідь Грізманн скористався помилками оборони "Інтера" та пробив Зоммера.

Нічия цілком влаштовувала гостей, тож "Атлетіко" в другій половині взявся тероризувати оборону команди Сімоне Індзагі. Тиск дав плоди аж на 87-й хвилині, коли Депай отримав передачу від Коке та другим дотиком відправив м'яч у кут. Довелося грати овертайм, а там і серію пенальті – "нерадзуррі" схибили тричі та поїхали на Апенніни з поразкою.

Значно спокійніше склався поєдинок у Дортмунді. Місцеві "джмелі" забили по голу в дебюті та ендшпілі зустрічі. На 3-й хвилині рахунок відкрив Санчо. Англієць прийняв відскок біля півкола штрафного та технічно поклав м'яч у нижній кут воріт нідерландців.

У доданий арбітром до другого тайму час підтвердив перемогу "Боруссії" Ройс. Ветеран дортмундців після падіння оборонця вискочив віч-на-віч із голкіпером ПСВ і холоднокровно пробив повз Бенітеса. У купі з виїзною нічиєю такий результат дозволив команді вийти в 1/4 фіналу.

До слова, третьоліговий "Саарбрюкен" вибив трьох грандів до півфіналу Кубка Німеччини.

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Атлетіко Боруссія Ліга чемпіонів
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