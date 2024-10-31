ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака РФ на Харків: може статися обвал будинку, одна дитина загинула

Четвер 31 жовтня 2024 00:47
UA EN RU
Атака РФ на Харків: може статися обвал будинку, одна дитина загинула Фото: пошкоджений будинок в Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 30 жовтня, Росія атакувала авіабомбою багатоповерхівку у Харкові. Руйнування будинку загрожують його обвалом, тим часом кількість постраждалих продовжує зростати.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів", - розповів він.

За попередньою інформацією, росіяни використали для атаки ФАБ-500.

Крім того, Синєгубов наголосив, ворог вкотре обрав для терору саме нічний час, коли люди перебувають сім'ями вдома.

За останніми даними, станом на 00:43 вже відомо про 29 постраждалих. Крім того, одна дитина загинула.

Олег Синєгубов у свою чергу опублікував фото наслідків удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
Зеленський підтвердив запит на ракети Tomahawk і обурився через "злив" у медіа
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна