Атака на Львів: продовжується розбір завалів, одна родина досі не вийшла на зв'язок

У Львові триває розбір завалом на місці російського удару. На поточний момент роботи проведено на 70%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Львівської ОВА Максима Козицького в ефірі національного телемарафону.

"У Львові рятувальники розібрали 70% завалів", - йдеться у заяві.

За словами Козицького, наразі відомо про 5 загиблих. Також глава області додав, що працівники ДСНС врятували 7 осіб. 64 людини евакуювали з місця події. 14 постраждалих госпіталізували.

"Одна родина досі не виходить на зв'язок", - додав глава ОВА.

Ситуація у Львові

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до п'яти.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.