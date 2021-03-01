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AstraZeneca продала свою долю в компании Moderna, - The Times

Новина українською → Понедельник 01 марта 2021 14:56
AstraZeneca продала свою долю в компании Moderna, - The Times Фото: офис AstraZeneca (wikimedia)
Автор: Игорь Литвиненко

Британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca продала свою долю в американской компании Moderna. За свою часть AstraZeneca получила 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает газета The Times.

Компания AstraZeneca владела 7,7% акций Moderna. При этом подробности сделки остаются неизвестными.

Издание отмечает, что, несмотря на продажу акций, компании хотят сохранить совместные программы на направлениях, которые не касаются разработки вакцин от коронавируса.

Одной из причин продажи акций Moderna может быть желание AstraZeneca приобрести американскую компанию Alexion, которая занимается разработкой препаратов для лечения сложных и редких заболеваний. Соглашение о приобретении Alexion за 39 млрд долларов было достигнуто в конце прошлого года. Сделку планируют закрыть в третьем квартале 2021 года.

При этом AstraZeneca продала свою акции Moderna не на пике их стоимости. В начале февраля одна акция стоила 186 долларов, что почти втрое выше, чем было в ноябре.

Ранее РБК-Украина писало, что у компании AstraZeneca возникли проблемы с поставками вакцины в Евросоюз.

Также сообщалось, что Moderna намерена продать вакцины от COVID-19 на 18 млрд долларов.

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