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Ассоциация городов Украины обратилась к президенту из-за давления на местное самоуправление

Киев, Вторник 13 октября 2020 15:42
Ассоциация городов Украины обратилась к президенту из-за давления на местное самоуправление
Фото: Офис президента (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Ассоциация городов Украины обратилась к президенту Украины и международным наблюдателям из-за давления на местное самоуправление.

Об этом говорится на сайте ассоциации.

Отмечается, что ассоциация городов Украины в очередной раз заявляет о недопустимости давления на органы местного самоуправления и их должностных лиц.

В Ассоциации также отмечают, что местное самоуправление обеспечивает жизнедеятельность общин, а давление правоохранительных органов несет прямую угрозу безопасности и жизни граждан Украины, поскольку практически парализует работу муниципалитетов по предоставлению соответствующих услуг.

"Ярким примером давления на местное самоуправление являются действия, предпринимаемые в отношении городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула. Фактически, за две недели до дня проведения местных выборов против него возобновлено уголовное дело пятилетней давности с целью вручить подозрение и избрать меру пресечения. В таких шагах очень прозрачно усматривается намерение заставить действующего мэра отказаться от участия в выборах", - говорится в обращении.

АГУ убеждена, что такими действиями ставится под угрозу оказание гражданам качественных социальных и административных услуг, а также создается опасность для проведения открытых прозрачных местных выборов и реализации права граждан избирать и быть избранными.

"Ассоциация городов Украины настойчиво призывает власть прекратить давление на местное самоуправление, чтобы не допустить осквернения имиджа Украины как демократической свободной европейской державы", - добавили в АГУ.

Напомним, на этой неделе мэр Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что накануне местных выборов на Криворожский городской совет усиливается давление со стороны представителей власти.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

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