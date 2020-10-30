Решение КСУ относительно закона о предотвращении коррупции должно быть выполнено, - НААУ

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Решение Конституционного суда о признании неконституционными отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса направлено на обеспечение независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей власти.

Об этом говорится в заявлении Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"КСУ признал неконституционными ряд положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" с целью обеспечения независимости судебной ветви власти от исполнительной и законодательной ветвей власти. Прежде всего имеется в виду право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции осуществлять контрольные функции, которые имеют прямое влияние на судебную ветвь власти, и в частности на судей системы судоустройства и КСУ", - ґотмечают в НААУ.

В ассоциации отмечают, что после принятия этого решения началась информационная атака с призывом заблокировать его выполнение, "которая сопровождается дискредитацией как отдельных судей, так и всего Конституционного Суда как институции".

"Дальнейшее нагнетание ситуации вокруг этого решения может иметь далеко идущие разрушительные последствия для конституционных основ Украинского Государства, прежде всего - для принципов верховенства права и разделения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых является независимой. Собственно, под угрозой может оказаться сама стабильность конституционного строя и действенность принципов Основного закона", - подчеркивают в НААУ.

Ассоциация подчеркивает, что решение этой кризисной ситуации лежит в юридической плоскости - путем безусловного выполнения Конституции Украины. Альтернативой этому будет распространение правового нигилизма, которое "поразит все ветви власти и выведет деятельность государственных институтов во внеправовое поле, лишит граждан возможности защиты своих конституционных прав, свобод и законных интересов".

В НААУ соглашаются с тем, что борьба с коррупцией является чувствительной темой для общества, а это явление - препятствием для развития страны и улучшения ее международного имиджа. Вместе с тем в ассоциации отмечают, что такая борьба не может выходить за пределы Конституции.

Также НААУ напоминает, что именно на КС возложены обязанности решать вопрос о соответствии Конституции законов Украины и других актов, осуществлять официальное толкование Конституции.

"В случае, если Конституционным судом в предусмотренном законом порядке признаны несоответствующими Конституции отдельные положения законодательства, решение КСУ должно быть выполнено в полном объеме и является обязательным. Его имплементация не может быть предметом никаких политических компромиссов, тем более - сознательного блокирования", - говорится в заявлении.

Кроме того, профильным законом предоставлены гарантии независимости судей КС и профессиональные иммунитеты. Влияние на судью Конституционного Суда любым способом запрещено и он не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов.

"Адвокатура, как конституционный институт, который действует с целью предоставления профессиональной юридической помощи, имея по сути конституционную функцию защиты прав и свобод граждан, призывает к безусловному выполнению Конституции всеми органами власти", - отмечают в НААУ.

Также ассоциация напоминает, что неконституционные положения любого закона должны быть немедленно устранены парламентским путем, а усилия парламентариев - направлены на исправление таких "темных пятен".

"Именно это является проявлением уважения к Основному закону, соблюдению гарантий прав и свобод граждан, реализацией принципа верховенства права", - резюмирует НААУ.

Напомним, сегодня президент внес в парламент проект закона, которым предлагается прекратить полномочия всех судей КСУ после принятия решения о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Как писало РБК-Украина, глава КСУ заявил о признаках конституционного переворота в предложенном Зеленским законопроекте.